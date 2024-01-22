"И сын не снится, и все воюет": мать павшего бойца "Азова" издала трогательную подборку стихов

Светлана Припышная – мать погибшего бойца "Азова" Андрея Припышного. Женщина издала сборник стихов, посвященных своему сыну и его собратьям, которым не удалось выйти из ада Мариуполя.

В сюжете Юлии Кириенко рассказали о книге "Моя Душа", которую издала Светлана Припышная и ее историю. Она начала писать стихи после того, как узнала, что ее сын погиб на войне.

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После гибели сына начала писать стихи

И сын не снится, и все воюет, дома он уже не ночует, потому что дом страшна та хата, которая без окон и без запруды, из которой уже не выйдешь никогда, и не поведешь детей в школу,

– цитирует свое стихотворение Светлана Припышная.

Ее сын Андрей, воевавший в "Азове", погиб в Мариуполе. Ему она посвятила свое первое стихотворение. Сам же сборник женщина посвятила тем, кто уже никогда не вернется.



Андрей воевал в "Азове" / Фото из архива семьи

"Мне звонили и сказали, что нашли жетон моего сына с другим собратьем, они вместе погибли", – рассказывает Светлана.

Двадцатилетний Андрей встретил полномасштабное вторжение в Мариуполе. Когда в городе было слишком горячо и пылала "Азовсталь", боец "Азова" перестал выходить на связь. Тогда он вместе со своими собратьями пытался прорваться обратно к своим, на завод.

Я уходила на работу, приходила с работы, телефон у меня из рук не выпадал. У меня включен ноутбук, у меня включен телефон, потому что я боялась, что я где-то прозеваю, что он мне напишет, а я буду спать,

– вспоминает Светлана.

Мать защитника ожидала и искала хоть какую-то информацию о своем сыне. Она вспоминает, что этот ад длился не одну неделю. А перед официальным сообщением о гибели ее кровинки – умер муж Светланы. Его жизнь унесла болезнь. После этих двух трагических известий женщина начала писать стихи.



Подборка стихов "Моя Душа" / Фото Александра Плакина

Сына в Мариуполе потеряла и Вита Харчук

В сюжете рассказывают, что сын Виты Харчук Виталий тоже был в рядах "Азова". И что они были вместе в Мариуполе в апреле 2022 года. Вита вспоминает последний разговор со своим сыном. Он просил, чтобы она приготовила ему пиццу как только он вернется из Мариуполя домой.

Были большие мечты. Была невеста. Была мечта иметь троих детей. Точно дату его смерти мы даже не знаем. И мы искали их полгода и очень надеялись, что они попали в плен,

– рассказывает Вита Харчук.

И только через полгода ей удалось узнать своего сына благодаря татуировкам на фотографиях бойцов, похороненных в Днепре. Тело Виталия перезахоронили в Киеве. Впрочем, Вита до сих пор не может поверить в то, что он погиб.

Каждую из этих женщин объединили боль, а также стремление запечатлеть память о своих сыновьях. Свой сборник стихов Светлана назвала "Моя Душа". В нем также есть строки о сыне госпожи Виты и многих бойцах второй роты "Азова". Тех, кому не удалось выйти из ада Мариуполя.

Теперь у матерей погибших "азовцев" единственное желание – дождаться, когда из плена выйдут те, кому удалось выжить в Мариуполе. А еще – беречь память о тех, кто навсегда остался там, чью жизнь враг оборвал в этом аду на Земле.

Мне больно, что погиб сын, но ведь никто не виноват в том, что у него такая судьба. Я очень хочу, чтобы они вернулись. Их тоже матери ждут, жены, дети,

– добавляет Светлана.

Обратим внимание, что 21 января на Контрактовой площади в Киеве прошла молчаливая акция. Ее посвятили напоминанию о защитниках "Азовстали", до сих пор находящихся в российском плену.