Светлана Тарабарова с мужем, но без детей полетела в Болгарию: видео

После фееричного выступления на Atlas Weekend Светлана Тарабарова отправилась в аэропорт. Певица полетела в Болгарию с мужем, однако не взяла детей.

Все потому, что в Болгарию артистка прибыла по делам. 30-летняя Светлана Тарабарова стала судьей детского фестиваля. В перерыве между выступлениями талантливых подростков она отправилась к морю, так как не видела его два года.

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Мы не виделись с тобой несколько лет, но ты всегда в моем сердце. Море. Сила и энергия – ты для меня с самого детства,

– призналась Светлана Тарабарова.

На побережье Черного моря певица продемонстрировала нежный образ. Она надела оригинальный молочный костюм, в котором впервые появилась несколько недель назад. Он состоит из платья длины миди на тонких бретелях и укороченной блузы с длинными рукавами.

Легкий летний наряд Светлана Тарабарова дополнила широкополой шляпой черного цвета. Она стала изюминкой ее аутфита. Длинные рыжие волосы звезда распустила и нанесла едва заметный макияж.

Добавим, в разгар лета достаточно мало украинских звезд отдыхают за границей: