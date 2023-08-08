Женщина находилась 86 дней в окружении, пока полк не получил команду сдать оружие. Тогда ее вместе с другими "азовцами" перевезли в Оленевку, где впоследствии россияне казнили часть пленных.
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Ужасы жизни в окружении
Светлана Воронова работала деловодом в службе обеспечения в "Азове". После 24 февраля она сразу отправилась в Мариуполь, на "Азовсталь", где находилась до сдачи в плен.
Женщина рассказала, что в одном бункере на "Азовстале" находились не менее 150 человек. После того как россияне взорвали кухни, людям больше не привозили ничего.
Светлана напоминает, что они поделили обязанности, находясь в окружении. Она вместе с другими девушками организовали приготовление пищи и уборку, чтобы военные продолжали выполнять боевые задания. Они пекли хлеб, варили есть, выносили мусор.
Например, в день рождения полка "Азов" Светлана вместе с женщинами-бойцами приготовила "бункерный тирамису" из сухарей, сгущенки и варенья. Также они ели "бункерную солянку" - из всего, что осталось среди развалин продуктового склада.
Тирамису и солянка, которые готовили в окружении / Светлана Ворова
Женщина рассказывает, что "Азовсталь" обстреливали из всего – с кораблей, из танков, из воздуха. В некоторые моменты Светлана даже писала детям, чтобы проститься. Россияне разбомбили множество бункеров и убили множество людей – в том числе и военных. Она рассказывает, что некоторые даже сгорели заживо.
Командиры "Азова" готовятся вернуться на фронт
- В рамках обмена пленными, командиры "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, Сергей "Волина" Волынский, Святослав "Калина" Паламарь, а также Денис Шлега и Олег "Алис" Хоменко должны были находиться в Турции до конца войны. Однако 8 июля стало известно, что защитники возвращаются домой.
- Сразу по приезду в Украину "Редис" заявил, что возвращается на фронт после реабилитации. Он встретился с личным составом, а недавно он принял участие в учениях "азовцев".
- Начальник Нацгвардии Александр Пивненко заявил, что нет никаких запретов на участие командиров в военных действиях. Они готовятся выполнять задачи.