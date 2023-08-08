Жінка перебувала 86 днів в оточенні, поки полк не отримав команду здати зброю. Тоді її разом з іншими "азовцями" перевезли до Оленівки, де згодом росіяни стратили частину полонених.

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Жахи життя в оточенні

Світлана Воронова працювала діловодом у службі забезпечення в "Азові". Після 24 лютого вона одразу відправилася у Маріуполь, на "Азовсталь", де перебувала до здачі у полон.

Жінка розповіла, що в одному бункері на "Азовсталі" перебувало не менш як 150 людей. Після того, як росіяни підірвали кухні, людям більше не привозили нічого.

Світлана пригадує, що вони поділили обов'язки, перебуваючи в оточенні. Вона разом з іншими дівчатами організували приготування їжі та прибирання, щоб військові продовжували виконувати бойові завдання. Вони пекли хліб, варили їсти, виносили сміття.

Наприклад, у день народження полку "Азов" Світлана разом з бійчинями приготувала "бункерний тирамісу" з сухарів, згущеного молока та варення. Також вони їли "бункерну солянку" – з усього, що лишилося серед руїн продуктового складу.

Тирамісу та солянка, які готували в оточенні / Світлана Ворова

Жінка розповідає, що "Азовсталь" обстрілювали з усього – з кораблів, з танків, з повітря. В деякі моменти Світлана навіть писала дітям, щоб попрощатися. Росіяни розбомбили безліч бункерів та вбили безліч людей – в тому числі й друзів військової. Вона розповідає, що деякі навіть згоріли живцем.

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