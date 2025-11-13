Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя комитета Андрея Геруса.
Когда состоится заседание профильного комитета?
Андрей Герус отметил, что соответствующее представление уже поступило в парламент, а заседание профильного комитета состоится 14 ноября в 14.00.
Ожидается, что комитет предоставит свое заключение перед голосованием в сессионном зале.
Сама Светлана Гринчук ранее написала заявление об отставке с поста министра энергетики из-за коррупционного скандала. Она отметила, что никогда не нарушала закон, а сейчас сознательно покидает пост. В то же время чиновница отметила, что никого не должна волновать ее личная жизнь.
Относительно домыслов, касающихся моих личных отношений – любые спекуляции на эту тему неуместны. Всему должен быть предел. В конце концов, время все расставит на свои места,
– написала Гринчук.
Интересно! По информации СМИ, на должность министра энергетики после отставки Светланы Гринчук придет ее заместитель – Николай Колесник. Он будет временно исполнять обязанности главы Минэнерго, пока президент не назначит нового.
Что известно о масштабной коррупционной схеме?
10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной операции по разоблачению коррупционных схем в энергетической сфере, которую реализуют вместе с САП. Организатором схемы был бизнесмен Тимур Миндич.
Следствие установило, что незаконное обогащение осуществлялось через систематическое требование неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере 10 – 15% от стоимости контрактов.
Уже после первых "пленок Миндича" в Верховной Раде потребовали отставки Светланы Гринчук, обвинив ее в том, что коррупционную схемы прокручивали за ее спиной, а она то ли ничего не знала, то ли покрывала коррупцию.