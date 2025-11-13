Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя комитета Андрея Геруса.

Читайте также Связь с Галущенко и громкая отставка: кто такая Светлана Гринчук и какова ее роль в скандале с хищениями в энергетике

Когда состоится заседание профильного комитета?

Андрей Герус отметил, что соответствующее представление уже поступило в парламент, а заседание профильного комитета состоится 14 ноября в 14.00.

Ожидается, что комитет предоставит свое заключение перед голосованием в сессионном зале.

Сама Светлана Гринчук ранее написала заявление об отставке с поста министра энергетики из-за коррупционного скандала. Она отметила, что никогда не нарушала закон, а сейчас сознательно покидает пост. В то же время чиновница отметила, что никого не должна волновать ее личная жизнь.

Относительно домыслов, касающихся моих личных отношений – любые спекуляции на эту тему неуместны. Всему должен быть предел. В конце концов, время все расставит на свои места,

– написала Гринчук.

Интересно! По информации СМИ, на должность министра энергетики после отставки Светланы Гринчук придет ее заместитель – Николай Колесник. Он будет временно исполнять обязанности главы Минэнерго, пока президент не назначит нового.

Что известно о масштабной коррупционной схеме?