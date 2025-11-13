Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову комітету Андрія Геруса.

Читайте також Зв'язок із Галущенком і гучна відставка: хто така Світлана Гринчук і яка її роль у скандалі з розкраданням в енергетиці

Коли відбудеться засідання профільного комітету?

Андрій Герус зазначив, що відповідне подання вже надійшло до парламенту, а засідання профільного комітету відбудеться 14 листопада о 14.00.

Очікується, що комітет надасть свій висновок перед голосуванням у сесійній залі.

Сама Світлана Гринчук раніше написала заяву про відставку з поста міністра енергетики через корупційний скандал. Вона зазначила, що ніколи не порушувала закон, а зараз свідомо залишає пост. Водночас посадовиця зазначила, що нікого не має хвилювати її особисте життя.

Щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків – будь-які спекуляції на цю тему недоречні. Усьому має бути межа. Зрештою, час все розставить на свої місця,

– написала Гринчук.

Цікаво! За інформацією ЗМІ, на посаду міністра енергетики після відставки Світлани Гринчук прийде її заступник – Микола Колісник. Він буде тимчасово виконувати обов'язки очільника Міненерго, доки президент не призначить нового.

Що відомо про масштабну корупційну схему?