Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову комітету Андрія Геруса.
Коли відбудеться засідання профільного комітету?
Андрій Герус зазначив, що відповідне подання вже надійшло до парламенту, а засідання профільного комітету відбудеться 14 листопада о 14.00.
Очікується, що комітет надасть свій висновок перед голосуванням у сесійній залі.
Сама Світлана Гринчук раніше написала заяву про відставку з поста міністра енергетики через корупційний скандал. Вона зазначила, що ніколи не порушувала закон, а зараз свідомо залишає пост. Водночас посадовиця зазначила, що нікого не має хвилювати її особисте життя.
Щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків – будь-які спекуляції на цю тему недоречні. Усьому має бути межа. Зрештою, час все розставить на свої місця,
– написала Гринчук.
Цікаво! За інформацією ЗМІ, на посаду міністра енергетики після відставки Світлани Гринчук прийде її заступник – Микола Колісник. Він буде тимчасово виконувати обов'язки очільника Міненерго, доки президент не призначить нового.
Що відомо про масштабну корупційну схему?
10 листопада НАБУ повідомило про проведення масштабної операції з викриття корупційних схем в енергетичній сфері, яку реалізують разом зі САП. Організатором схеми був бізнесмен Тимур Міндіч.
Слідство встановило, що незаконне збагачення здійснювалось через систематичну вимогу неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі 10 – 15% від вартості контрактів.
Вже після перших "плівок Міндіча" у Верховній Раді зажадали відставки Світлани Гринчук, звинувативши її в тому, що корупційну схеми прокручували за її спиною, а вона чи то нічого не знала, чи то покривала корупцію.