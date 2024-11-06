В Германии распалась коалиция: Шольц будет просить провести вотум доверия правительству

В Германии распалась правительственная коалиция. Это произошло после того, как канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, лидера Свободной демократической партии.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel. Шольц планирует, чтобы Бундестаг провел голосование по вотуму доверия к правительству в январе 2025 года.

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Почему коалиция распалась

Вечером 6 ноября стало известно, что в Германии распалась "светофорная" коалиция. На это повлияло решение Шольца уволил министра финансов Линднера, который является лидером Свободной демократической партии.

Что такое "светофорная" коалиция Светофорная коалиция - это политический термин, который используется для описания правительственной коалиции в Германии, состоящей из трех партий, которые имеют цвета, похожие на светофор. Обычно это: красный – для Социал-демократической партии Германии (SPD);

желтый – для Свободной демократической партии (FDP);

зеленый – для Зеленых (Die Grünen). Эта коалиция получила название "светофорная" из-за цвета партий, которые соответствуют стандартному распределению цветов на светофоре, где красный означает социал-демократов, желтый - либералов, а зеленый - экологов.

В издании отметили, что без свободных демократов в коалиции нет большинства в Бундестаге.

В то же время заместитель главного редактора Welt Робин Александер заявил, что Шольц хочет, чтобы Бундестаг провел голосование по вотуму доверия к правительству в январе 2025 года.

Впоследствии Шольц подтвердил, что уже 15 января состоится голосование о вотуме доверия. Это означает, что новые парламентские выборы в Германии могут происходить не позднее марта.