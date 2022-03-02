Свежие санкции для России: от авто, техники и к спорту

Против российских оккупантов продолжают появляться новые санкции. В Министерстве цифровой трансформации Украины поделились, что изменилось за последние сутки.

Санкции против российских оккупантов

Правительство США запретило российским самолетам летать в американском воздушном пространстве после аналогичных шагов ЕС и Канады.

Важно Мы никуда не поедем и не сдадимся врагу, – Шмыгаль о власти Украины

Компания Apple остановила экспорт в Россию и ограничила другие сервисы.

Канада запретила сделки с Центробанком России.

Instagram заблокировал все аккаунты RT и Sputnik в 27 европейских странах.

Японские Honda и Mazda прекращают экспорт автомобилей, мотоциклов и комплектующих в Россию.

Компании Boeing и Airbus приостановили поддержку авиакомпаний из России и прекратили поставки запасных частей.

Судоходная группа Maersk временно прекращает все перевозки в Россию и из России.

Каннский фестиваль отказался принимать официальную делегацию России в 2022 году.

Биржевая организация Deutsche Börse со 2 марта прекращает торговлю всеми российскими ценными бумагами.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту.

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"И это еще не конец — список санкций можно будет перечислять вечно. Итого против врага! Все будет Украина!", – отметили в Минцифри.

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