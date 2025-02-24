К годовщине полномасштабной войны Svidok․org запускает сбор свидетельств: как присоединиться

Прошло три года, как Россия полномасштабно напала на Украину. К этой дате онлайн-платформа Svidok.org объявила о запуске флешмоба по сбору свидетельств украинцев о войне.

Поделиться своим военным воспоминанием может каждый украинец, информирует 24 Канал. При этом на платформе Svidok.org все свидетельства являются анонимными, а после публикации из персональных данных отображается только населенный пункт, где происходили события, описанные в заметке.

Читайте также Платформа "Свидетель" запустила телефонную линию: ею может воспользоваться каждый украинец

Мы слышали звуки взрывов, отправляли близких людей на фронт, волонтерили и спасали животных, воспитывали детей и получали образование в условиях постоянных вызовов, помогали тем, кто вынужден был покинуть все и начать жизнь в других городах. Нам есть чем поделиться! Этот пережитый опыт должен услышать мир, чтобы увидеть глазами очевидцев то, что происходит в Украине,

– призывает Юлия Михайлова, коммуникацийница Svidok.org.

Сохранить свое воспоминание можно, воспользовавшись:

сайтом svidok.org,

телеграмм-ботом @SvidokNoteBot,

или бесплатной телефонной линией по номеру 0 800 507 480.

Кроме текста, к показаниям можно добавлять фото и видео.

О чем украинцы уже поделились на Svidok.org

На платформе Svidok.org уже зарегистрированы более 4000 украинцев, которые ежедневно делятся своими историями. Вот несколько из них (имена изменены из соображений безопасности).

"Эта ночь мне запомнится навсегда... Ночь на 30 января 2025 года около 00:18 произошел взрыв в многоэтажке в одном из спальных районов города. Я слышала, как "Шахед" летит через мой дом. В такие моменты очень страшно, ведь ты никогда не знаешь, куда он направляется. По правилу двух стен я оперативно позвала всю семью, чтобы спрятаться, ведь возле нас, в этом же районе, 17.11.2024 Россия ударила баллистической ракетой в соседний двор. 15 секунд – и мы слышим взрыв. Эти эмоции не передать словами. Сначала ты чувствуешь страх, боль, растерянность, тело не контролируемое, все дрожит от ужаса. А потом – ненависть к России. В голове всегда один и тот же вопрос: "За что? Почему?" – пишет Людмила об атаке на Сумы.

Последствия атаки россиян на Сумы / Фото Svidok.org

"С моими третьеклассниками у меня была особая традиция: в укрытии мы много обнимались и поддерживали друг друга. На этот раз без исключения. Решили, что будем общаться, играть в игры. Прошел час. Дети предложили поработать в тетрадях, "потому что мы должны учиться, чтобы восстанавливать нашу страну", – сказал один ученик. Действительно. Работаем. Второй час в укрытии. Общение со школьными друзьями помогает. Исчез свет. Дети начали кричать, но вместе с коллегами нам удалось быстро наладить тишину. Я поняла, что в городе что-то произошло. Звонок от мамы ученицы: "У нас прилет. Умоляю, скажите, что вы с детьми в укрытии и у вас все хорошо. Вы точно в укрытии?" "Да, все хорошо". Работает генератор. После этого разговора связь пропала. В укрытии мы провели около 7 часов. Света и связи в городе не было несколько дней. Это был первый раз, когда родители забирали своих детей из школы, а глаза были наполнены страхом, отчаянием. Что спасало нас в этой ситуации – дети. Они спрашивали о домашнем задании на завтра, ведь мы сегодня совсем не поработали в классе и не провели уроков", – рассказала учительница Ольга из Житомира.

Вот так выглядит детский сад на Северной Салтовке. Некоторые игрушки выглядят совсем новыми – жуткое ощущение, когда видишь их на фоне железобетонных штырей,

– рассказала Юлия.

Детский сад в Харькове, который атаковали россияне / Фото Svidok.org

Мой девиз во время войны стал: "Если не мы, то не мы". Именно поэтому я много времени, денег и здоровья уделяю волонтерству. Это не только помощь животным, а также помощь людям гражданским и нашим защитникам. Я всю жизнь помогала, но сейчас стараюсь это делать больше. Потому что вокруг очень много горя, хочется сделать мир, хотя бы вокруг себя немного лучше и добрее, – написала волонтер Екатерина.

"1000 дней как мой брат не выходит на связь из плена, куда попал, защищая Украину в городе Мариуполь.... Там он с побратимами держали оборону "Азовстали", и показали всему миру свою силу и несокрушимость! Мой брат не просто военнослужащий, он воин!... Я бы хотела, чтобы о моем сильном и храбром брате знало как можно больше людей!" – поделилась Наталья.

Защитник "Азовстали", который до сих пор в плену России / Фото Svidok.org

Таких опубликованных историй на платформе Svidok.org – более 2500. А не рассказанных – миллионы! Сейчас не время молчать – призывают украинцев в Svidok.org. О ежедневных обстрелах России, разрушения зданий в результате ракетных атак, о военных или экологических преступлениях, ранения, оккупацию, вынужденную эвакуацию, блэкауты, обучение в укрытиях, волонтерство или адаптацию к жизни в условиях войны, о том, как вы чувствуете себя – нужно рассказывать, ведь ваша история важна!

Почему нам стоит оставлять свои свидетельства

Анонимные свидетельства о военных и экологических преступлениях команда онлайн-платформы передает Офису генпрокурора и Международному уголовному суду. Более 250 историй, оставленных на Svidok.org, приобщили к досудебным расследованиям.

Также в США провели 7 выставок, посвященных теме полномасштабной войны России в Украине. В Нью-Йорке, Калифорнии, Вашингтоне иностранцы увидели последствия вражеских атак глазами людей, чьи города и села ежедневно сталкиваются с российской агрессией.

"Мы видим, что поддержка Украины в мире уменьшается. Нам нужно изменить эту ситуацию и показать свою сплоченность. Для этого стоит громко говорить, что у нас идет полномасштабная война, которую Россия и только Россия завязала. Именно персональные истории помогут иностранцам лучше понять, через что проходят украинцы ежедневно. Ведь статистика и новости в СМИ не дают полной картины. Поэтому время громко рассказать правду", – призывает Елена Кук, директор по контенту и коммуникациям платформы Svidok.org.

Выставка в Университете Беркли в феврале 2025 года / Фото Татьяны Рудько

Персональные истории усиливают голос украинцев за рубежом. А главное – они сделают невозможным попытки России манипулировать фактами и искажать правду о том или ином событии.