Свириденко назвала главные задачи на посту премьера

Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко должность премьер-министра Украины. Вице-премьер прокомментировала это предложение и определила приоритеты перед правительством.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.

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Что рассказала Свириденко о приоритетах работы нового правительства?

Юлия Свириденко поблагодарила Владимира Зеленского за доверие и за возможность служить Украине в решающее время.

Вице-премьер отметила, что глава государства определил приоритетные задачи, которые он видит перед обновленным Кабинетом Министров. В частности, это:

укрепление экономического потенциала Украины;

расширение программ поддержки украинцев;

масштабирование производства собственного оружия.

Реализовать эти задачи возможно благодаря ощутимой дерегуляции, ликвидации любых бюрократических преград, сокращению некритических государственных расходов и дублированию функций государственных институтов, защиты предпринимательства и полной концентрации государственных ресурсов ради обороны Украины и восстановления после боевых действий,

– подчеркнула Свириденко.

Она отметила, что первоочередным приоритетом правительства будет обеспечение Сил обороны и безопасности Украины и обеспечения устойчивости нашего государства. По словам вице-премьера, государственный аппарат не имеет права тратить ресурсы и потенциал нашей страны, а Украина заслуживает быть среди сильнейших экономик Европы.

Кроме того, Свириденко отметила, что украинское общество должно получить более четкие инструменты социальной поддержки.

"Каждый украинский военный, каждый украинский ветеран заслуживает конкретную и ощутимую государственную уважение и благодарность", – написала кандидат на пост главы правительства.

Юлия Свириденко напомнила, что решение о назначении Премьер-министра Украины принимает Верховная Рада. Поэтому уже идет подготовка к взаимодействию с парламентом и к представлению соответствующих правительственных шагов.

Также чиновница пообещала объявить предложения по кандидатурам членов правительства вскоре.

К слову, ранее Владимир Зеленский отмечал, что 14 июля предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. До этого о намерениях президента Украины предложить этот пост нынешней первой вице-премьер-министру – министру экономики писали СМИ.