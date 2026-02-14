Ракет ПВО в разы меньше, – Свириденко рассказала об одной из самых сложных зим за войну

В правительстве сообщили, что делают, чтобы Украина прошла зиму. Там откровенно признают, что зима 2025/2026 стала одной из самых сложных во время войны.

Об этом премьер-министр Юлия Свириденко рассказала во время закрытой встречи с журналистами.

Читайте также Отключения света в Украине пойдут на спад: когда ждать улучшения в 2026 году

Что делает Кабмин, чтобы Украина прошла зиму?

Юлия Свириденко признала, что эта зима – одна из самых сложных за 4 года полномасштабного вторжения. И вообще самая суровая зима за много лет.

Россия бьет баллистикой по нашим энергообъектам. В условиях таких беспрецедентных обстрелов нам нужны гораздо большие запасы оборудования и ПВО. Наше ПВО работает сверх своих возможностей. Энергетики тоже работают сверх своих возможностей. Без помощи партнеров по оборудованию и ракет ПВО мы не сможем защищаться и эффективно, как в предыдущие годы,

– сказала она.

Впрочем, есть и позитивы. В частности, стали результативными усилия правительства и местных властей по децентрализации энергообеспечения.

По словам Свириденко, каждая ОВА получила задание разработать план обеспечения полной энергетической автономности.

Еще глава правительства сказала, как обстрелы и повреждения энергетики влияют на бизнес.

"Если смотреть на поступления таможни и налоговой в январе, мы видим снижение – минус 12 миллиардов гривен. То есть влияние российских обстрелов ощутимо не только на уровне быта, но и непосредственно для бюджета. Это связано с уменьшением деловой активности и изменениями в работе предприятий из-за ограниченного энергоснабжения", – привела данные она.

Важно! Неужели НДС для ФЛП не будет? Правительство отложило представление законопроекта

Будут ли еще морозы в Украине?

Хотя осталось еще две недели календарной зимы, в Украину снова сунут морозы. Ночью в Киеве будет до -10 градусов и более.

Интересно! Детальный прогноз в 28 812 населенных пунктах Украины. Узнай, какой будет погода именно в твоем городе, в новом сервисе 24 Канала.

Представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит заверил: морозов до -20 уже не будет. Осадки также должны быть незначительными.