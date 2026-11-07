"Еще полтора года – и российской нафтянки не будет": Свитан о ударах по НПЗ

Украинские удары по НПЗ наносят России все больший ущерб. Роман Свитан объяснил, когда это может привести к краху ее экономики, как поражение Трампа повлияет на помощь Украине и защитит ли Киев купол РЭБ.

Украина усиливает удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, а новые атаки затронули предприятия, снабжающие топливом Москву и Московскую область. В то же время поражение республиканцев на выборах в Конгресс США может изменить подход Вашингтона к военной помощи Украине и открыть новые возможности для поставок вооружения.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, почему послабление Дональда Трампа может быть выгодным Украине и как в дальнейшем следует выстраивать отношения с США. Он также оценил последствия ударов по российской нефтяной отрасли, назвал возможные сроки ее разрушения и рассказал, почему даже мощный купол РЭБ не обеспечит полную защиту украинских городов.

Поражение Трампа открывает новые возможности для Украины

Республиканцы потерпели поражение на промежуточных выборах в Конгресс США, а демократы укрепили свои позиции. В то же время в Вашингтоне уже обсуждают возможную ответственность руководства Пентагона. Может ли это стать "окном возможностей" для Украины и изменить американскую военную поддержку?

Меня заинтересовали объяснения Дональда Трампа относительно войны с Ираном. Он заявляет, что нельзя было допустить появления ядерного оружия у этого государства. Но почему тогда Соединенные Штаты не применяют такой же подход к Северной Корее, которая уже обладает ядерным арсеналом?

Есть также Пакистан, который обладает ядерным оружием. И это государство, несмотря на сложную ситуацию в регионе, осознает ответственность за возможные последствия его применения.

Поэтому аргументация Трампа в отношении Ирана кажется мне неубедительной. На мой взгляд, американская администрация неверно оценила угрозу, а затем стала объяснять свои решения необходимостью противодействовать иранской ядерной программе.

Я считаю, что война на Ближнем Востоке была связана прежде всего с экономическими интересами и стремлением повысить мировые цены на нефть. От этого могли выиграть американские, израильские и российские нефтегазовые компании.

Вместе с тем политическую ответственность за рост цен пытались возложить сначала на Иран, а впоследствии даже на Украину. Мы услышали обвинения в том, что наши удары по российской нефтяной отрасли якобы привели к подорожанию дизельного топлива в США.

Но нельзя игнорировать роль самих участников конфликта на Ближнем Востоке. Именно их решения, на мой взгляд, создали условия для такого развития событий.

Сейчас ситуация на нефтяном рынке начинает меняться. После периода высоких цен предложение постепенно увеличивается, и я ожидаю дальнейшего снижения стоимости нефти.

Для Украины результаты американских выборов создают более благоприятную политическую ситуацию. Трамп утратил возможность полностью опираться на республиканское большинство в Конгрессе, поэтому его влияние на законодательные решения будет ограниченным.

Конгресс – это законодательный орган Соединенных Штатов. И теперь мы можем надеяться, что он будет более активно принимать решения, соответствующие демократическим принципам и интересам американских союзников.

Это касается и санкций против России. Новый политический баланс может осложнить ситуацию, когда санкционные решения используются в качестве предмета торга с государствами или компаниями, против которых их планируют ввести.

Самое главное для нас – правильно использовать эти изменения в военной сфере. Дипломатические и геополитические вопросы должны решать политики, но в обеспечении украинской армии открывается конкретная возможность.

Нужно активно работать с Конгрессом и объяснять американским законодателям, какое именно вооружение необходимо Украине.

Один из вариантов, к которому, на мой взгляд, стоит вернуться, – механизм ленд-лиза.

Я считаю, что у США есть обязательства перед Украиной, связанные с Будапештским меморандумом. Поэтому американская сторона должна помогать нам восстанавливать оборонные возможности, которые Украина утратила после отказа от ядерного арсенала.

Новому составу Конгресса понадобится примерно месяц-два, чтобы приступить к полноценной работе. Поэтому уже с января необходимо предметно обсуждать поставки американского оружия по ленд-лизу.

Я предлагаю модель, при которой Украина будет получать вооружение сейчас, а его оплату в будущем можно будет осуществить за счет российских репараций после нашей победы.

Для этого не обязательно ждать, пока американская администрация самостоятельно предложит новый пакет помощи. Украина должна обращаться в Конгресс с конкретными потребностями и возможными механизмами их обеспечения.

Почему обещания Трампа не принесли результатов

Трамп неоднократно обещал положить конец войне России против Украины, говорил о возможном перемирии и переговорах. Однако никаких реальных договоренностей мы так и не увидели. Почему он делал эти заявления и что результаты выборов показали о его политике?

Это была обычная предвыборная риторика. Он говорил то, что, по мнению его политтехнологов, могло понравиться американским избирателям.

Если какая-то фраза могла добавить хотя бы три десятых процента поддержки, он ее использовал. Но за такими заявлениями не следовали конкретные действия.

Особенно заметным это стало в течение последнего месяца перед выборами. Трамп начал метаться между разными темами, ища любую возможность улучшить рейтинг.

Я видел в его поведении панику. Он понимал, что ситуация складывается невыгодно для республиканцев, и пытался хотя бы частично изменить настроения избирателей.

Но результат оказался именно таким, которого он боялся. Республиканская партия потерпела тяжелое поражение.

Поэтому не стоило ожидать, что все его предвыборные заявления по Украине обязательно превратятся в реальные решения. Я об этом говорил и раньше.

Сейчас нам тем более не нужно строить собственную политику вокруг каждого высказывания Трампа. Он может объявлять о новых инициативах, предлагать встречи и переговоры, но оценивать нужно конкретные действия.

Я бы вообще советовал не ввязываться в публичные споры с ним. Не нужно отвечать на каждую провокацию или пытаться убедить его через СМИ.

Тем более что внутри Республиканской партии уже могут начаться новые процессы. Джей Ди Венс постепенно формирует собственные политические позиции и, на мой взгляд, будет пытаться дистанцироваться от Трампа.

Поэтому Украине стоит думать не только о нынешнем президенте США, но и о тех политиках, которые будут определять американскую политику после него.

Есть и одно важное положительное последствие президентства Трампа. За последние два года Европа гораздо серьезнее отнеслась к своей безопасности.

Европейские государства поняли, что не могут бесконечно полагаться на американские гарантии. Они начали увеличивать оборонные расходы, развивать военную промышленность и искать собственные способы защиты.

Это очень важно для Украины, ведь сейчас Европа фактически стала нашим тылом, а мы защищаем ее от российской агрессии.

Именно эти отношения я считаю для нас главными.

На первом месте должно быть сотрудничество с европейскими институтами, финансовыми кругами и военными структурами. Соединенные Штаты остаются важным партнером, но уже не должны быть единственной основой нашей безопасности.

Если американцы готовы помогать, прекрасно. Мы можем договариваться о ленд-лизе и поставках оружия, имеющегося на их складах.

Однако самым важным для Украины сейчас является связь с Европой. Европейские партнеры обеспечивают наш тыл, а Украина сдерживает российские войска, представляющие угрозу для всего континента.

Зачем Путину встреча с Трампом и Си Цзиньпином

Politico сообщало о возможной встрече Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. Зачем Кремлю нужен такой формат и могут ли лидеры США и Китая договориться о чем-то, что повлияет на войну против Украины?

А зачем Си Цзиньпину договариваться с Трампом, политические возможности которого уже существенно сократились?

У американского президента осталось два года срока полномочий. За это время его влияние может еще больше ослабнуть, а новый Конгресс затруднит реализацию спорных договоренностей.

Поэтому я вообще не уверен, что такая трехсторонняя встреча состоится.

Путину она, безусловно, нужна. Он хочет оказаться рядом с двумя самыми влиятельными мировыми лидерами и показать, что Россия остается государством, с которым все вынуждены договариваться.

Но его реальные позиции, на мой взгляд, значительно слабее.

В этой ситуации Трамп и Си Цзиньпин напоминают двух акул, хотя у одной из них уже подрезали плавники. А Путин между ними – обычная сельдь, которая пытается выдать себя за равноправного участника переговоров.

После поражения республиканцев у Си Цзиньпина стало еще меньше причин спешить с такой встречей. Китайское руководство мыслит в гораздо более длительных временных рамках.

Для Пекина два года – не настолько большой срок, чтобы ради них заключать важные стратегические соглашения с президентом, который постепенно теряет влияние.

Я не исключаю, что Китай предпочтет дождаться смены американского руководства. Это может быть Джей Ди Венс или политик, который победит на следующих президентских выборах.

Что касается России, то я считаю, что ее нынешнее положение все больше приближает страну к масштабному внутреннему кризису.

У Китая есть значительные экономические интересы на территории России. Речь идет прежде всего о природных ресурсах и регионах, расположенных вблизи китайской границы.

По моей оценке, Си Цзиньпин понимает, что дальнейшее ослабление России может открыть Пекину дополнительные возможности.

Мы уже видим, как война против Украины ослабляет российскую экономику и военный потенциал. И я предполагаю, что Китай рассчитывает воспользоваться возможными изменениями в России.

Даже если предположить, что Трамп и Си Цзиньпин могли бы обсуждать будущее российских ресурсов, сегодня у американского президента нет достаточно сильных политических позиций для заключения большого долгосрочного соглашения.

Поэтому я сомневаюсь, что запланированный формат вообще будет реализован. А если встреча и состоится, то вряд ли она напрямую изменит ситуацию в войне России против Украины.

Украина наносит удары по трем маршрутам поставки топлива в Москву

После украинской атаки в Рязани загорелся нефтеперерабатывающий завод "Роснефти", а также сообщалось о пожаре на складе Wildberries. Какое значение имеют эти удары и что они меняют для российской нефтяной отрасли?

Практически каждый день на протяжении последней недели мы видим поражение очередного российского нефтегазового объекта. И это именно то направление, о важности которого я говорю уже несколько лет.

Систематическое разрушение нефтяной отрасли может лишить Россию экономических возможностей продолжать войну.

Но главное здесь – не только количество атак, но и их непрерывность.

Нельзя делать паузы на неделю или две. У россиян есть ремонтные бригады, оборудование и определенные возможности восстанавливать поврежденные предприятия.

По моим данным, за время примерно двухнедельного перерыва в ударах по российской нефтепереработке они смогли возобновить работу Омского и Сизранского НПЗ. Также возобновило переработку нефти предприятие "Киришинафтооргсинтез".

Поэтому останавливаться нельзя. Пока поврежденный завод ремонтируют, он должен оставаться под угрозой нового поражения.

Последние атаки особенно интересны тем, что они затронули сразу несколько больших предприятий, обеспечивающих Москву и Московскую область моторным топливом.

Поставки нефтепродуктов в столичный регион России осуществляются по нескольким основным технологическим направлениям.

Кстовский нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области работает на восточном направлении.

Ярославский НПЗ "Славнефть-ЯНОС" обеспечивает северное направление. А Рязанский нефтеперерабатывающий завод – южное.

И украинские военные нанесли удары по всем трем.

По моим оценкам, эти атаки привели к очень серьезным сбоям в производственных процессах. Речь идет о значительном сокращении возможностей по переработке нефти и производству моторного топлива.

Особое значение такие операции могут иметь для обеспечения топливом Москвы и Московской области. Если большие предприятия одновременно теряют возможность полноценно работать, компенсировать нехватку продукции становится значительно сложнее.

Поэтому я оцениваю эти удары как очень успешную работу украинских военных.

Что касается пожара на складе Wildberries, то здесь нужно разбираться отдельно.

Я не исключаю, что через подобные логистические площадки могут перевозить не только обычные товары, но и комплектующие, которые используются в производстве беспилотников. В частности, речь идет о компонентах китайского происхождения.

Это одна из возможных причин, почему соответствующие объекты могли оказаться среди целей. Но конкретное содержимое пораженного склада еще предстоит установить.

Ранее сообщалось и о пожаре на объекте Ozon. Я считаю, что большие логистические сети также заслуживают внимания, если их инфраструктура используется для обеспечения российской военной промышленности.

Нефтегазовая отрасль имеет огромное значение для экономики России, но существуют и другие большие секторы, повреждение которых может создавать дополнительные проблемы.

По моим оценкам, логистические и торговые площадки такого масштаба также обеспечивают заметную долю экономической активности.

Именно поэтому я рассматриваю удары по различным составляющим российской экономической системы как взаимосвязанные. Чем больше важных секторов будет работать с перебоями, тем сложнее Кремлю будет финансировать войну.

Что означает удар по заводу в Орле

В российском Орле после атаки возник пожар на маслозаводе. Почему этот объект мог стать целью и что этот удар говорит о возможностях украинских средств поражения?

Прежде всего это показывает, что мы уже можем поражать объекты в более глубоком российском тылу.

Орловская область расположена дальше от украинской границы, чем Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская области, которые составляют первую приграничную зону.

Мы фактически переходим к работе по следующему поясу российских территорий.

Это уже оперативный тыл противника. Соответствующая зона может охватывать расстояния до примерно 500 километров.

Наши средства поражения оперативного уровня способны выполнять задачи на таких расстояниях, хотя конкретные возможности зависят от типа вооружения.

В частности, использование ретрансляторов позволяет увеличивать дальность связи с беспилотниками. При определенных условиях можно работать на расстояниях примерно 300–400 километров.

Поэтому удары по объектам Орловской области уже не кажутся мне чем-то необычным.

Украинские военные расширяют географию применения собственных средств поражения. И я считаю, что работа по российскому оперативному тылу будет продолжаться.

Главное значение таких атак заключается в постепенном ограничении возможностей противника использовать предприятия и логистическую инфраструктуру для обеспечения войны.

Сколько времени осталось российской нефтяной отрасли

По данным ГУР, в результате украинских атак 15 из 38 стратегических российских НПЗ выведены из эксплуатации, а еще 12 сократили производство нефтепродуктов. Насколько серьезны эти потери и сколько еще нужно продолжать удары, чтобы нанести российской экономике критический ущерб?

Это подтверждает то, о чем я говорю уже несколько лет. Если непрерывно наносить удары по российской нефтяной отрасли с достаточной интенсивностью, ее можно постепенно вывести из строя.

По моим оценкам, для достижения такого результата может потребоваться примерно три-четыре года систематической работы.

Но мы уже прошли значительную часть этого пути.

Примерно за полтора года регулярных атак удалось серьезно повредить почти половину российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Поэтому я считаю, что при сохранении нынешней интенсивности еще примерно в течение полутора лет можно нанести отрасли настолько большие потери, что она фактически перестанет нормально функционировать.

Это мой прогноз, который зависит от того, сможем ли мы поддерживать регулярность атак и насколько быстро россияне будут восстанавливать поврежденные предприятия.

Но даже нынешняя статистика показывает, что такой подход работает.

Пятнадцать из 38 стратегических НПЗ, которые, по данным разведки, выведены из эксплуатации, – это очень значительная часть российской нефтепереработки.

К тому же еще 12 предприятий работают с сокращенными объемами производства.

Важно понимать, что речь идет не об окончательном физическом уничтожении каждого завода. Россияне ремонтируют оборудование, восстанавливают отдельные технологические установки и пытаются вернуть предприятия к работе.

Именно поэтому необходима непрерывность ударов.

Если провести атаку на завод, а затем дать ему несколько недель на спокойный ремонт, часть результата будет утрачена.

Нужно создавать ситуацию, когда россияне будут постоянно тратить ресурсы на восстановление поврежденных объектов, но не успевать вернуть их к полноценной работе.

Я считаю, что российская нефтегазовая отрасль настолько тесно связана с другими секторами экономики, что ее масштабная остановка будет иметь последствия далеко за пределами производства топлива.

Отсюда и мой прогноз относительно возможного обвала российской экономики. Но его реализация будет зависеть от интенсивности дальнейших ударов и других экономических факторов.

Если нам удастся удвоить количество ударов, результаты могут проявиться значительно быстрее.

Для этого нужны дополнительные дальнобойные беспилотники, а также ракеты, способные наносить удары по российскому оперативному и стратегическому тылу.

Я надеюсь, что Украина сможет получить от партнеров значительное количество ATACMS. Они могли бы помочь поражать объекты на больших расстояниях и усилить наши возможности.

Среди важных предприятий, по которым Украина уже имеет возможности действовать или может расширить такие возможности, – Волгоградский, Саратовский, Сизранский и Рязанский нефтеперерабатывающие заводы.

Однако существуют и объекты, расположенные значительно дальше. В частности, Омский НПЗ и инфраструктура Ямала.

Чтобы эффективно воздействовать на такие предприятия, нам нужны средства поражения еще большей дальности.

Если Украина сможет изготовить их самостоятельно или получить от партнеров, интенсивность атак можно будет увеличить.

В таком случае я не исключаю, что масштабный кризис российской нефтегазовой отрасли может наступить уже к концу следующего года.

Однако это зависит не только от наших возможностей, но и от решений партнеров по поставкам вооружения.

Если же интенсивность останется примерно на нынешнем уровне, важно хотя бы поддерживать постоянное давление на ключевые предприятия.

Даже одного результативного удара по определенному заводу в месяц может быть достаточно, чтобы затруднить его восстановление и заставить россиян вновь тратить ресурсы на ремонт.

Нужно накапливать проблемы в отрасли, чтобы они усиливали друг друга. Тогда даже восстановление отдельных производственных линий не гарантирует возвращения предприятий к нормальной работе.

Кто мог стоять за взрывом на газопроводе в Сибири

В российской Сибири произошел мощный взрыв на магистральном газопроводе. Могли ли украинские дроны добраться так далеко и кто, по вашему мнению, мог быть причастен к этому событию?

Я не уверен, что там действовали именно беспилотники.

Нельзя исключать деятельность людей, которые находятся непосредственно на российской территории и выступают против нынешней власти.

В России живут миллионы этнических украинцев. Кроме того, есть представители других народов, которые выступают за большую самостоятельность своих регионов или вообще за выход из Российской Федерации.

Поэтому я предполагаю, что некоторые повреждения важных объектов российской инфраструктуры могут быть связаны с деятельностью местных движений сопротивления.

Но конкретные обстоятельства взрыва на газопроводе необходимо устанавливать отдельно.

Я считаю, что для многих народов, входящих в состав России, ослабление центральной власти в Москве может открыть новые политические возможности.

Это касается татар, башкир, ингушей, бурят, якутов и представителей других народов.

Часть таких движений стремится к большей автономии, а часть выступает за независимость собственных государств.

В этом контексте я упоминал и политические инициативы, связанные с ингушским движением за независимость и его представителями в изгнании.

Если российская экономика будет нести все более значительные потери, центральной власти станет сложнее контролировать ситуацию в регионах.

Я не исключаю, что это усилит стремление отдельных народов к политическому самоопределению.

Интересы таких движений могут частично совпадать с интересами Украины, ведь ослабление российской государственной системы ограничит возможности Кремля продолжать войну.

Но еще раз подчеркну: что касается конкретного взрыва в Сибири, я не могу утверждать, кто именно его устроил.

В то же время российские нефтегазовые объекты остаются уязвимыми не только для атак беспилотников. Значительная протяженность трубопроводов и другой инфраструктуры затрудняет их защиту на всей территории России.

Почему купол РЭБ не гарантирует защиту Киева

Появилась информация о создании купола радиоэлектронной борьбы над Киевом. Насколько такая защита может быть эффективной против "Шахедов" и что нужно сделать, чтобы обезопасить украинские города от воздушных атак?

Накрыть Киев куполом радиоэлектронной борьбы технически возможно. И подобные системы можно создавать не только над столицей, но и над другими городами.

Но это не решает проблему полностью.

Россияне постоянно меняют способы наведения своих беспилотников. Если мы будем эффективно подавлять каналы связи, они перейдут к другим технологиям.

В частности, могут применять машинное зрение, когда беспилотник самостоятельно распознает объекты и ориентируется без постоянной связи с оператором.

В таком случае обычное подавление радиосигнала уже не гарантирует, что дрон потеряет способность долететь до цели.

Поэтому я считаю, что основой защиты должно оставаться физическое уничтожение воздушных целей.

Причем лучше всего делать это еще до того, как российские беспилотники проникнут вглубь украинской территории.

Для этого нужна плотная система противовоздушной обороны вдоль линии фронта.

Я уже несколько лет говорю о необходимости создания фронтального барьера на основе зенитно-ракетных комплексов малой дальности.

Такие системы могут перехватывать беспилотники и другие воздушные цели на относительно небольших расстояниях.

Важно, что соответствующие комплексы уже начинают поступать в Украину, а часть оборудования и боеприпасов производят украинские предприятия.

В частности, развивается производство более дешевых ракет-перехватчиков, которые можно использовать против массовых воздушных целей.

По моим подсчетам, чтобы создать хотя бы одну сплошную линию обороны вдоль примерно двух тысяч километров фронта, потребуется около 200 комплексов с радиусом действия примерно 10 километров.

При этом их зоны поражения должны частично перекрываться, чтобы между ними не оставалось незащищенных участков.

Это сложная задача, но она постепенно реализуется.

Некоторые украинские корпуса уже создали собственные подразделения армейской противовоздушной обороны, в частности полки, оснащенные зенитно-ракетными комплексами малой дальности.

Их опыт можно использовать для дальнейшего развертывания такой системы на других направлениях.

Когда мы сформируем достаточно плотный фронтальный барьер, значительная часть российских воздушных целей будет уничтожаться еще до приближения к украинским городам.

Тогда значение локальных куполов РЭБ постепенно уменьшится, хотя они и в дальнейшем могут оставаться дополнительным элементом защиты.

Но нужно различать беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

Барьерная ПВО малой дальности может быть эффективной против многих аэродинамических целей. Однако баллистические ракеты требуют других средств противодействия.

Я считаю, что для сдерживания российских баллистических ударов Украине необходимо развивать и собственные дальнобойные ракетные возможности.

На мой взгляд, способность наносить ответные удары по российской территории также является элементом сдерживания противника.

В то же время главная задача противовоздушной обороны остается неизменной – не допустить, чтобы российские ракеты и беспилотники достигали украинских городов.

Для этого необходимо сочетание различных средств: систем малой дальности на фронте, специализированной противоракетной обороны в тылу и радиоэлектронной борьбы как дополнительного уровня защиты.

Роман Свитан о поражении Трампа: смотрите видео

Интервью доступно на YouTube-канале "24 Канал" по ссылке на источник.