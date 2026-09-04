"Каждый российский аэропорт имеет военные цели": летчик-инструктор назвал их

Украинские силы обороны продолжают наносить системные удары по объектам в глубоком тылу России, вынуждая врага регулярно приостанавливать авиасообщение. Однако паралич гражданских аэродромов – лишь следствие гораздо более важной военной задачи.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу о ключевых целях на вражеских аэродромах. По его словам, любой гражданский аэропорт в России содержит элементы военной инфраструктуры, которые, по его мнению, являются легитимными целями для украинских сил.

Почему гражданские аэропорты России являются военными объектами?

Свитан отметил, что Украине прежде всего нужно остановить гражданскую авиацию в России. Поэтому основная задача украинских средств поражения – ликвидация вражеских наземных устройств различного уровня, имеющих двойное назначение. Однако для выполнения этой задачи необходимо вывести из строя систему обнаружения радиотехнических войск России, чтобы оккупанты не могли обнаруживать украинские дроны.

Эксперт подчеркнул, что на каждом гражданском российском аэродроме расположено военное имущество или оборудование, которое непосредственно участвует в боевых действиях против Украины. В частности, речь идет о радиолокационных станциях, которые обнаруживают украинские беспилотники.

На любом гражданском аэродроме России находится часть военного имущества. Например, в "Шереметьево" – обзорные локаторы П-18 и П-35, которые "видят" воздушное пространство на сотни километров и передают данные ПВО для перехвата наших дронов,

– отметил Свитан.

Летчик-инструктор пояснил, что для успешного поражения экономических и нефтегазовых объектов в глубоком тылу врага необходимо сначала ослепить его радиотехнические войска. Почему украинские дроны должны уничтожать специальное оборудование на аэродромах.

Мы должны ликвидировать всю радиотехнику на всех гражданских аэродромах. Это командно-диспетчерские пункты, обзорные локаторы, курсоглисадные и приводные группы, которые используются, в частности, и военной авиацией,

– подчеркнул военный эксперт.

По словам Романа Свитана, остановка гражданской авиации в России является лишь естественным следствием выполнения первоочередной военной задачи – уничтожения вражеской системы локации и ПВО.

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Ранее Владимир Зеленский предупредил, что воздушное пространство России становится опасным из-за массированных запусков украинских дальнобойных беспилотников. В частности, 2 сентября Росавиация сообщила о введении в московских аэропортах "Шереметьево" и "Внуково" временных ограничений на вылет и прием воздушных судов. Из-за этого расписание движения авиалайнеров претерпело масштабные сбои, что привело к отмене и задержке сотен рейсов.