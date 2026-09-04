Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу про ключові цілі на ворожих летовищах. За його словами, будь-який цивільний аеропорт у Росії містить елементи військової інфраструктури, які, на його думку, є легітимними мішенями для українських сил.

Чому цивільні аеропорти Росії є військовими об'єктами?

Світан зазначив, що Україні насамперед потрібно посадити цивільну авіацію в Росії. Тому основне завдання українських засобів ураження – ліквідація ворожих наземних механізмів різного рівня, які мають подвійне призначення. Однак для того, щоб виконати це завдання, потрібно вимкнути механізм локації радіотехнічних військ Росії, щоб окупанти не могли бачити українські дрони.

Експерт наголосив, що на кожному цивільному російському аеродромі розташоване військове майно або обладнання, яке безпосередньо бере участь у бойових діях проти України. Зокрема, йдеться про радіолокаційні станції, які виявляють українські безпілотники.

На будь-якому цивільному аеродромі Росії розташована частина військового майна. Наприклад, у "Шереметьєво" – оглядові локатори П-18 та П-35, які "бачать" повітряний простір на сотні кілометрів і передають дані ППО для перехоплення наших дронів,

– зазначив Світан.

Льотчик-інструктор пояснив, що для успішного ураження економічних та нафтогазових об'єктів у глибокому тилу ворога необхідно спочатку осліпити його радіотехнічні війська. Для цього українські дрони мають нищити специфічне обладнання на аеродромах.

Маємо ліквідувати на всіх цивільних аеродромах усю радіотехніку. Це командно-диспетчерські пункти, оглядові локатори, курсоглісадні та приводні групи, які використовуються зокрема й військовою авіацією,

– підкреслив військовий експерт.

За словами Романа Світана, зупинка цивільної авіації в Росії є лише природним наслідком виконання першочергового військового завдання – знищення ворожої системи локації та ППО.

Які завдання України щодо "закриття неба" в Росії: дивіться відео

Раніше Володимир Зеленський попередив, що повітряний простір Росії стає небезпечним через масовані запуски українських далекобійних безпілотників. Зокрема, Росавіація 2 вересня, повідомила про запровадження заходів у московських аеропортах "Шереметьєво" та "Внуково" тимчасових обмежень на виліт і прийом повітряних суден. Через це розклад руху авіалайнерів зазнав масштабних збоїв, що призвело до скасування та затримки сотень рейсів.