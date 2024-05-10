Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что оккупанты способны производить технику для войны против Украины. Но наши защитники уничтожают больше, чем они изготавливают.
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Какова ситуация у оккупантов с техникой
Преимущественно оккупанты восстанавливают технику, которая находилась на местах хранения. Так они истощают собственные запасы.
Россия производит и новую технику, и поднимает с мест хранения, но мы уничтожаем больше. Этот обратный отсчет запущен. Где-то в следующем году они выйдут на нулевые складские остатки. На складах не будет ни одного механизма, который можно ввести в строй,
– сказал Свитан.
Поэтому у них снова остается единственный вариант – компенсировать это все живой силой. Но постоянная потеря личного состава также приведет к дополнительным проблемам.
У них осталось где-то 25 – 30% техники на складах от общего количества, которая будет. И все. Выйдут в ноль, если не будет замораживания боевых действий. В таком режиме постоянного уничтожения российской техники удастся дойти до нулевых остатков на складах в России,
– отметил Свитан.
Потери России: кратко
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 479 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 7434 танков, 14313 боевых бронированных машин, 12387 артиллерийских систем, 1062 РСЗО и т.п.
- На днях бойцы отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого мощно уничтожили оккупантов. Они нанесли серию ударов по колонне вражеских танков, которая шла в наступление.
- В ночь на 10 мая россияне жаловались на атаку на НПЗ "Первый завод" в Калужской области. Это – крупнейший нефтеперерабатывающий завод в области.