Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что оккупанты способны производить технику для войны против Украины. Но наши защитники уничтожают больше, чем они изготавливают.

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Какова ситуация у оккупантов с техникой

Преимущественно оккупанты восстанавливают технику, которая находилась на местах хранения. Так они истощают собственные запасы.

Россия производит и новую технику, и поднимает с мест хранения, но мы уничтожаем больше. Этот обратный отсчет запущен. Где-то в следующем году они выйдут на нулевые складские остатки. На складах не будет ни одного механизма, который можно ввести в строй,

– сказал Свитан.

Поэтому у них снова остается единственный вариант – компенсировать это все живой силой. Но постоянная потеря личного состава также приведет к дополнительным проблемам.

У них осталось где-то 25 – 30% техники на складах от общего количества, которая будет. И все. Выйдут в ноль, если не будет замораживания боевых действий. В таком режиме постоянного уничтожения российской техники удастся дойти до нулевых остатков на складах в России,

– отметил Свитан.

Потери России: кратко