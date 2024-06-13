Есть хорошие пушки: Свитан рассказал об особенностях самолетов, которые может передать Аргентина

В Аргентине рассматривают возможность передать Украине штурмовики Super-Etendard. Есть несколько интересных вариантов, как их можно использовать.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что эти самолеты разработали еще более чем 40 лет назад. Однако они прошли модификацию от Франции. Поэтому их вполне можно использовать.

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Как Украина может использовать эти самолеты

Как отметил Свитан, бесспорно, что Украина найдет возможности, как использовать эти самолеты. Даже 5 единиц будут полезными, чтобы противостоять российским оккупантам. К примеру, их вполне можно было бы использовать как морскую авиацию.

Было бы неплохо взять этих 5 самолетов и те же 5 "Миражей". Создать смешанную эскадрилью морской авиации. Хорошо будут работать по кораблям. Там еще пушки хорошие стоят. Можно бить по вертолетам, которые пытаются атаковать наши морские беспилотники,

– сказал Свитан.

По некоторым данным, на самолетах Super-Etendard стоит радар, который может обнаруживать цели на расстоянии 200 километров. При наличии соответствующего вооружения вполне можно было бы уничтожать российские суда в Черном море.

Конечно, у нас будет определенный "зоопарк" самолетов. Но хорошо, что дают. Эти самолеты могут нести ракеты "воздух – воздух", что может сработать против крылатых ракет. Или из пушек можно "Шахеды" уничтожать. Хорошо, что мы "Миражи" получаем. Уже будут контакты с французами. Они помогут освоить и эту технику,

– отметил Свитан.

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