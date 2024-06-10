Боевые задачи уже не выполнит: летчик-инструктор рассказал об особенностях истребителя Су-57

Недавно стало известно о поражении российского истребителя Су-57 на аэродроме "Ахтубинск". Это действительно болезненный удар для оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что, судя по спутниковым снимкам, по крайней мере один беспилотник дошел до цели. Он взорвался на расстоянии 1,5 метра вблизи самолета.

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Что известно о Су-57

Как отметил Свитан, похоже на то, что самолет удержал такие повреждения, что его нельзя отбуксировать. Это очень хорошо.

На фото было видно, что самолет после удара не отбуксировали. Это означает, что повреждения серьезные. Выполнять боевые задачи он не будет,

– сказал Свитан.

Известно, что Су-57 является одним из самых новейших российских самолетов. Он не входит в 5 поколение, ведь ни один показатель не соответствует требованиям. Несмотря на это, Су-57 является носителем ракеты Р-37 класса "воздух – воздух". Дальность ее полета – аж 300 километров.

Удар по Су-57 является чрезвычайно болезненным для оккупантов. Сейчас это является вершиной их разработки в авиационной отрасли. И тут по этому самолету прилетает.

Су-57 на данный момент – "самая мощная "вундервафля" российской авиации. Их у них где-то с десяток. Сейчас по крайней мере точно минус 1,

– сказал Свитан.

Удар по Су-57: кратко