Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что морские дроны с "Градом" все же созданы для точечного выполнения боевой задачи.

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Чем особенные морские дроны с "Градом"

Как отметил Свитан, система "Град" имеет 40 ракет. И один такой пакет способен накрыть серьезную площадь вроде футбольного поля. Понятно, что на морском дроне не разместишь такое количество. Вероятнее всего, там реально расположить от 3 – до 6 ракет.

Также точность наведения желает лучшего. Ведь нереально стабилизировать такую платформу при запуске ракет. Поэтому это про более точечное выполнение задач пока что на Днепре. Можно будет их использовать также для высадки и поддержки десанта в Крыму,

– сказал Свитан.

Уже была информация и о других усовершенствованиях на морских дронах. На некоторых также разместили ракеты класса "воздух – воздух" Р-73. Они могут наносить поражение вражеским самолетам или вертолетам, которые попытаются уничтожить морские дроны.

Наши люди из спецслужб креативно подходят к совершенствованию дронов. Мы еще не одну новацию здесь увидим. А, возможно, когда-то там установят подводные управляемые аппараты типа торпед,

– заметил Свитан.

Морские дроны: коротко