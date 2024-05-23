Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що морські дрони з "Градом" все ж таки створені для точкового виконання бойового завдання.

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Чим особливі морські дрони з "Градом"

Як наголосив Світан, система "Град" має 40 ракет. І один такий пакет здатен накрити серйозну площу на кшталт футбольного поля. Зрозуміло, що на морському дроні не розмістиш таку кількість. Найімовірніше, там реально розташувати від 3 – до 6 ракет.

Також точність наведення бажає кращого. Адже нереально стабілізувати таку платформу при запуску ракет. Тому це про більш точкове виконання завдань поки що на Дніпрі. Можна буде їх використовувати також для висадки і підтримки десанту в Криму,

– сказав Світан.

Вже була інформація й про інші вдосконалення на морських дронах. На деяких також розмістили ракети класу "повітря – повітря" Р-73. Вони можуть завдавати ураження ворожим літакам або гелікоптерам, які спробують знищити морські дрони.

Наші люди зі спецслужб креативно підходять до вдосконалення дронів. Ми ще не одну новацію тут побачимо. А, можливо, колись там встановлять підводні керовані апарати типу торпед,

– зауважив Світан.

Морські дрони: коротко