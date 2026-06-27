Все изменилось: полковник запаса сказал, есть ли в Украины преимущество в дронах над РФ

Силы обороны Украины за последние годы значительно расширили свои возможности по нанесению ударов с помощью беспилотников. Россиянам действительно больно прилетает.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Силы обороны Украины применяют дроны на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях. На одном из этих направлений россияне сильно просели.

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Имеет ли Украина преимущество в дронах над Россией?

По словам Свитана, на тактическом уровне дроны работают на расстоянии 30–40 километров в зависимости от различных нюансов. В этом направлении Силы обороны Украины имеют определенное преимущество. Однако у россиян есть отдельные подразделения, подобные "Рубикону", которые могут создавать проблемы.

При этом Украина имеет значительное преимущество в дронах оперативного уровня, которые работают на расстоянии 100–150 километров. Силы обороны сотрудничают с компанией Palantir, что открыло новые возможности и еще больше укрепило наше преимущество.

На стратегическом уровне у нас примерно паритет с россиянами. Мы можем запустить столько же беспилотников, сколько запускают россияне. Также у нас расширяется спектр различных дронов и ракет. Здесь также улучшаются возможности,

– отметил Свитан.

Какие беспилотники применяет Украина: смотрите видео 24 Канала