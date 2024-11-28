ВСУ смогли заманить определенное количество россиян в ловушку, а потом с помощью определенных средств их там удержали и зачистили. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что после этого остальные оккупанты уже не "высовывали нос".

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Как ВСУ могли выбить россиян из Купянска

Военный эксперт отметил, что россияне действительно отошли, но просто в "другой мир". Силы обороны Украины провели тяжелую и серьезную операцию по зачистке города.

Вероятно, что украинские военные сначала заманили оккупационные войска в Купянск.

Главную колонну (россиян – 24 Канал), которая выходила на Купянск, наши войска пропустили и отсекли артиллерийской завесой,

– объяснил Свитан.

По словам военного эксперта, после этого даже российские резервы уже не осуществляли активных наступательных действий, ведь поняли, что это своеобразная ловушка.

Далее эту главную колонну долго "гоняли", вот они и отошли в мир иной,

– отметил он.

К слову, начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко подтвердил, что сейчас угроз городу нет. Ранее оккупанты планировали до 1 ноября захватить Купянск-Узловой и левобережье Купянщины, но их намерения не осуществились.

Сейчас ВСУ используют артиллерию, танки и FPV-дроны для отражения вражеских штурмов, а россияне несут значительные потери.