ЗСУ змогли заманити певну кількість росіян у пастку, а потім за допомогою певних засобів їх там утримали та зачистити. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що після цього решта окупантів вже не "висували носа".

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Як ЗСУ могли вибити росіян із Куп'янська

Військовий експерт зауважив, що росіяни справді відійшли, але просто в "інший світ". Сили оборони України провели важку та серйозну операцію для зачистки міста.

Ймовірно, що українські військові спершу заманили окупаційні війська в Куп'янськ.

Головну колону (росіян – 24 Канал), яка виходила на Куп'янськ, наші війська пропустили та відсікли артилерійською завісою,

– пояснив Світан.

За словами військового експерта, після цього навіть російські резерви вже не здійснювали активних наступальних дій, адже зрозуміли, що це своєрідна пастка.

Далі цю головну колону довго "ганяли", от вони й відійшли в інший світ,

– зауважив він.

До слова, начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко підтвердив, що наразі загроз місту немає. Раніше окупанти планували до 1 листопада захопити Куп'янськ-Вузловий та лівобережжя Куп'янщини, але їхні наміри не здійснилися.

Зараз ЗСУ використовують артилерію, танки та FPV-дрони для відбиття ворожих штурмів, а росіяни зазнають значних втрат.