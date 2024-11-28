Важливим чинником успіху на фронті є відповідний ресурс і живій силі і якість підготовки бійців. Про це 24 Каналу розповів начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко, наголосивши, яка ситуація з забезпеченням боєприпасами і поповненням особового складу в його бригаді.

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Є важливий чинник

Борисенко зауважив, що на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році співвідношення використання боєприпасів до артилерії з боку українських сил та з боку противника складало 1 до 10, а в деяких місцях навіть 1 до 12. Однак це, за словами військового, не заважало нашій артилерії працювати достатньо ефективно.

На зараз співвідношення вже менше. В нашій бригаді "Рубіж" яка належить до Національної гвардії України, є інші канали отримання боєприпасів. Проте хотілося, щоб їх було ще більше. Водночас ми відчуваємо снарядний голод,

– підкреслив він.

Проте українські військовослужбовці за більше ніж за 2,5 роки активного застосування артилерії, вже давно звикли брати більше якістю, ніж кількістю. Також озброєння натівського зразка, зокрема калібри, набагато точніші і більш далекобійні, ніж радянські снаряди.

Тому в цілому не бачу сенсу на щось жалітися. Снаряди є, артилерія працює,

– наголосив він.

Крім того, задля досягнення переваги на полі бою потрібно мати відповідний мобілізаційний ресурс. Борисенко вважає, що хоч з боку противника він набагато вищий, але враховуючи авторитарність управління в російській армії, у нього є дуже багато проблем з мобілізаційним поповненням.

Нам хотілося б мати повні штати в бригадах. Проте є люди, які максимально ефективно намагаються відпрацьовувати на всіх ділянках фронту. Також бажано було б, щоб збільшилось мобілізаційне поповнення. Але жалітися на те, що особового складу критично не вистачає, ми також не можемо,

– пояснив начальник розвідки.

В бригаді "Рубіж", за його словами, особовий склад мотивований. Ми беремо, як і в артилерії, не кількістю, а якістю. Якістю управління підрозділами, підготовки особового складу, ведення бойових дій.

Крім того, важливий чинник – мотивація у людей, і з цим в бригаді теж все добре.

Саме тому в смузі відповідальності батальйонів бригади "Рубіж" ворог успіху не має і зазнає важких втрат. Він знає, якщо проти нього стоїть наш батальйон, легко йому не буде,

– відзначив Данило Борисенко.

Нагадаємо, що генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, перший заступник міністра оборони зазначив, що розрив у кількості артилерійських пострілів між Україною та Росією поступово зменшується. Це відбувається, за його словами, завдяки успішним ударам Сил оборони по складах з боєприпасами в Росії.

Також завдяки західним системам, які є влучнішими і більш далекобійними, українські артилеристи витрачають менше снарядів.