На Свитязе поднялся большой шторм: с озера эвакуировали почти 20 человек

Вечером 17 июля на озере Свитязь на Волыни, разыгралась непогода. Из-за сильного ветра люди, которые купались и плавали на катамаранах по озеру, не смогли самостоятельно вернуться на берег.

Сотрудники ГСЧС устроили настоящую спецоперацию по спасению. Всего к ней присоединились 5 человек.

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Спасатели рассказали, что некоторые из отдыхающих смогли самостоятельно добраться до острова, а остальные находились посреди Свитязя на катамаранах. Те из-за порывов ветра и высоких волн стали неуправляемыми.

Операция по спасению началась в 17:49. На помощь пострадавшим отправились сотрудники группы водолазно-спасательных работ Шацка на двух моторных лодках.

В первую очередь доставили к берегу людей, которые оказались на катамаранах посреди озера, а затем – отправились на помощь людям, которые находились на острове,

– сообщили в ГСЧС.

Чуть меньше чем за 2 часа ситуацию удалось нормализовать. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 19 человек, из них 10 мужчин, 7 женщин и 2 детей. В медицинской помощи спасенные не нуждались.