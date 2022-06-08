Свитолина стала вторым после Шевченко послом платформы UNITED24

Украина прилагает большие усилия на всех фронтах, чтобы победить российских кафиров. Работа на международном фронте – один из важнейших факторов нашей будущей победы.

Помощь украинской армии, сбор средств на будущее восстановление Украины и все возможные средства сдерживания российских кафиров – это приоритетные задачи Украины на международной арене. Наши дипломаты, музыканты, спортсмены и волонтеры делают все возможное, чтобы приблизить нашу победу.

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