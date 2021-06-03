Пьяный священник из Буковины, кричавший на полицию "бандеровцы и хохлы", попал в "Миротворец

В Черновицкой области пьяный священник обругал полицейских, называя "хохлами и бандеровцами", которых "расстреляют румыны". Поэтому на следующий день после огласки скандала он попал в базу "Миротворца".

Инцидент с пьяным священником, который неадекватно себя вел, произошел еще в апреле, однако лишь на днях получил масштабное распространение в СМИ.

Как это было "Румыны вас убьют, сволочь бандеровская": на Буковине пьяный священник дебоширил при задержании

"Священник-пропагандист"

"Героя" вирусного видео – Василия Савку – назвали антиукраинским пропагандистом и разжигателем межнациональной и межконфессиональной розни. К тому же в базе указано, что он является "противником независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ".

Священник подал апелляцию, а суд обратился в СБУ

. Священник управлял авто пьяным, его остановили очевидцы и вызвали полицию. Когда на него пытались составить протокол, он начал кричать, что "скоро придут румыны, и если не будешь знать румынский, я тебе пулю в лоб засажу". К тому же он пренебрежительно говорил об Украине и ПЦУ.

За свои действия священник получил два протокола от полиции:

по статье 130 об управлении в нетрезвом состоянии

по статье 173 о мелком хулиганстве (ругань и оскорбление).

Суд 14 мая признал его виновным и назначил наказание в 17 тысяч гривен. Как сообщают в Глыбоцком районном суде Черновицкой области, постановление, по которому священник должен уплатить штраф, еще не вступило в законную силу, поскольку тот обжалует его в апелляционном суде.

Также в суде добавили, что они обратились с письмом в СБУ, которая должна отреагировать на высказывания священника.