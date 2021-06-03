Інцидент з п'яним священником, який неадекватно поводився, трапився ще у квітні, однак лише днями набув масштабного поширення у ЗМІ.

Як це було "Румуни вас вб'ють, сволота бандерівська": на Буковині п'яний священник дебоширив при затриманні

"Священник – пропагандист"

"Героя" вірусного відео – Василя Савку – назвали антиукраїнським пропагандистом і розпалювачем міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі. До того ж у базі зазначено, що він є "противником незалежності українського православ'я від підконтрольної Росії РПЦ".

Нагадаємо. Священник керував авто напідпитку, його спинили очевидці і викликали поліцію. Коли на нього намагалися скласти протокол, він почав кричати, що "скоро прийдуть румуни і якщо не будеш знати румунську, я тобі кулю в лоб засаджу". До того ж він зневажливо говорив про Україну і ПЦУ.

Священник подав апеляцію, а суд звернувся в СБУ

За свої дії священник отримав два протоколи від поліції:

за статтею 130 про керування у нетверезому стані

за статтею 173 про дрібне хуліганство (лайка і образа).

Суд 14 травня визнав його винним і призначив покарання у 17 тисяч гривень. Як повідомляють у Глибоцькому районному суді Чернівецької області, постанова, за якою священник повинен сплатити штраф ще не набрала законної сили, оскільки той оскаржує її в апеляційному суді.

Також у суді додали, що вони звернулись із листом до СБУ, яка має відреагувати на висловлювання священника.