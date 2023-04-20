Не понравился "мат на эмблемах ВСУ": против священника-уклониста открыли производство

Более года назад священник УПЦ из Ровненщины отказался от призыва в армию по религиозным и гражданским убеждениям. Ему не понравилось "присутствие мата на эмблемах ВСУ".

Также он якобы устно требовал обеспечения возможности прохождения альтернативной (невоенной) службы. Отказываясь от мобилизации, священник написал заявление от 25 марта 2022 года. Однако, несмотря на это, за уклонение против него открыли уголовное производство.

К теме На Хмельнитчине мужчина отказался идти в военкомат, а потому попал за решетку

Производство закрыли безосновательно

Производство против священнослужителя в конце января 2023 закрыла следователь следственного отделения Ровненского райуправления полиции. По ее мнению, в отказе от мобилизации отсутствовал состав уголовного правонарушения.

В частности, среди аргументов закрытия дела было то, что мужчине должны были обеспечить прохождение альтернативной (невоенной) службы. Ведь он якобы в устном порядке заявил, что готов выполнять общественно-полезную службу, которая не связана с военной. Также он говорил, что в соответствии с "Библейскими нормами" не обязан брать оружие в руки.

Также священнику не нравилось, что на эмблемах ВСУ присутствует брань. Следовательно, он отказался от призыва по мобилизации "по религиозным и гражданским убеждениям".

Суд возобновил расследование

Из-за закрытия дела в суд поступила жалоба представителя Минобороны, в рамках которой были исследованы материалы дела. В ходе этого выяснилось, что следователь не должен был закрывать производство.

В первую очередь, в Гощанском районном суде отметили отсутствие письменной просьбы священника по обеспечению ему прохождения альтернативной службы. Следовательно, невозможно достоверно убедиться, что оно было на самом деле.

Кроме того, по данным суда, УПЦ не входит в список религиозных организаций, вероучение которых не допускает пользования оружием. Такой перечень указан в постановлении Кабинета министров от 1999 года.

Более того, Закон "Об альтернативной службе" не предусматривает возможности в особый период заменить призыв по мобилизации невоенной службой.

Поэтому в суде указали, что следователь закрыла уголовное производство "без полного выяснения всех обстоятельств дела". Так, она:

не выяснила события и обстоятельства совершенного уголовного преступления,

не допросила свидетелей,

не нашла и не приобщила к материалам уголовного производства других доказательств обращения священнослужителя с заявлением об обеспечении возможности прохождения альтернативной службы.

Поэтому Гощанский районный суд возобновил расследование в отношении священника и обязал следователей "всесторонне, полно и беспристрастно исследовать обстоятельства уголовного производства, предоставить надлежащую правовую оценку обстоятельствам дела и обеспечить принятие законных и беспристрастных процессуальных решений". Это определение суда обжалованию не подлежит.