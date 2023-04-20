Також він начебто усно вимагав забезпечення можливості проходження альтернативної (невійськової) служби. Відмовляючись від мобілізації, священник написав заяву від 25 березня 2022 року. Однак попри це за ухилення проти нього відкрили кримінальне провадження.

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Провадження закрили безпідставно

Провадження проти священнослужителя наприкінці січня 2023 року закрила слідча слідчого відділення Рівненського райуправління поліції. На її думку, у відмові від мобілізації був "відсутній склад кримінального правопорушення".

Зокрема, серед аргументів закриття справи було те, що чоловікові мали б забезпечити проходження альтернативної (невійськової) служби. Адже він начебто в усному порядку заявив, що готовий виконувати суспільно-корисну службу, яка не пов'язана з військовою. Також він казав, що відповідно до "Біблійських норм" не зобов`язаний брати зброю до рук.

Також священникові не подобалося, що на емблемах ЗСУ присутня лайка. Відтак він відмовився від призову по мобілізації "з релігійних і громадянських переконань".

Суд відновив розслідування

Через закриття справи до суду надійшла скарга представника Міноборони, в межах якої дослідили матеріали справи. Під час цього з'ясувалося, що слідча не повинна була закривати провадження.

Передусім, у Гощанському районному суді зауважили відсутність письмового прохання священника щодо забезпечення йому проходження альтернативної служби. Відтак неможливо достовірно переконатися, що воно було насправді.

Окрім того, за даними суду, УПЦ не входить до переліку релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Такий перелік зазначений у Постанові Кабінету міністрів від 1999 року.

Ба більше, Закон "Про альтернативну службу" не передбачає можливості в особливий період замінити призов за мобілізацією невійськовою службою.

Тож у суді вказали, що слідча закрила кримінальне провадження "без повного з`ясування усіх обставин справи". Так, вона:

не з'ясувала події та обставини вчиненого кримінального правопорушення,

не допитала свідків,

не відшукала та не долучила до матеріалів кримінального провадження інших доказів звернення священнослужителя із заявою про забезпечення йому можливості проходження альтернативної служби.

Через це Гощанський районний суд відновив розслідування стосовно священника та зобов'язав слідчих "всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати належну правову оцінку обставинам справи та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень". Ця ухвала суду оскарженню не підлягає.