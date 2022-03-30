Священник ПЦУ, которого в Херсоне похитили оккупанты, уже на свободе

В полдень 30 марта стало известно, что оккупанты похитили священника ПЦУ Сергея Чудиновича. Информацию подтвердили прихожане его храма.

Первой о похищении рассказала Ярослава Мищенко. Журналистка отметила, что сегодня в семь утра "милиция" вывезла отца в неизвестном направлении.

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По словам Мищенко, отец Чудинович отличался проукраинской позицией. В Херсоне у него был очень человечный приход, где все помогали друг другу лекарствами и продуктами. Кроме того, перед его храмом, даже в период оккупации, висел украинский флаг.

Священник вышел на связь

В 19:56 на странице Сергея Чудиновича появился новый пост:

Меня только что отпустили. Всем, кто молился за меня, спасибо!

– написал он.

Информацию подтвердила и Мищенко, обновившая первоначальную публикацию.

UPD Дорогие друзья. О. Сергей написал, что его освободили. Спасибо за молитвы и огласку,

– говорится в дополнении.

Обратите внимание: в результате войны в Украине наконец-то решили запретить российскую церковь, в частности УПЦ Московского патриархата. Депутаты считают, что это нужно было сделать давно, потому что некоторые священники являются агентурой врага.

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