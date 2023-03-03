Настоятель храма УПЦ МП собирал для россиян секретные данные об обороне Сумщины

Сотрудники СБУ разоблачили российского агента в Сумской области. Им оказался настоятель местного храма УПЦ МП, передавший российской ФСБ секретные данные об обороне области.

По данным следствия, священник собирал для россиян информацию о местах нахождения украинских войск на территории Сумской области. В первую очередь, он пытался выявить места базирования командных пунктов и составов с артиллерийским вооружением ВСУ.

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Собирал персональные данные и фотографировал объекты

По данным СБУ, священник в приграничной местности скрыто фотографировал и снимал на видео украинские объекты. Эта информация врагу требовалась для нанесения прицельных ракетных и массированных артиллерийских ударов по региону, а также для осуществления диверсионных вылазок.

Также настоятель храма собирал персональные данные руководителей местных органов власти и правоохранителей.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи агрессору закрытых сведений о должностных лицах местных военных администраций. По данным следствия, протоиерей был завербован кадровым сотрудником управления ФСБ по Брянской области в сентябре прошлого года,

– говорится в сообщении СБУ.

Правоохранители отмечают, что священник стал мишенью для российских спецслужб из-за своих пророссийских взглядов, которые он не скрывал. Для передачи информации он использовал анонимные мессенджеры.

Священник был задержан. Ему сообщили о подозрении по статье о государственной измене.

Коллаборанты из УПЦ МП пополняют обменный фонд

Представитель ГУР МО Андрей Юсов накануне рассказал, что в рамках обмена пленными 16 февраля украинская сторона передала оккупантам священника УПЦ МП, подозреваемого в государственной измене Именно его был запрос у российской стороны. Однако неизвестно, передала ли украинская сторона россиянам только этого священника в рамках обмена пленными, вернув 99 военных и 1 гражданского.

В то же время, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщило, что Украина передала России настоятеля Свято-Казанского прихода Горловской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата Николая Звезду. Он служил в поселке городского типа Яровая Лиманской Громады на Донетчине. К обмену суд вынес ему приговор в размере 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.