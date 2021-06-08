Священник московского патриархата на Волыни стоял на трассе в женской одежде: видео

В Волынской области полиция задержала подозрительного мужчину в женской одежде и одноразовых перчатках. Оказалось, что он священник Московского патриархата, у которого есть проблемы с психикой.

Произошел курьез на трассе вблизи города Рожище. Инцидент разлетелся в сети, когда 7 июня издание "Район. Рожище" опубликовало соответствующее видео.

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Мужчина в женской одежде и одноразовых перчатках

Мужчину в женской одежде полицейские обнаружили, когда захотели проверить авто, которое стояло на обочине. Неподалеку полицейские увидели мужчину в женской кофте, лосинах, балетках и одноразовых перчатках.

У него стали просить документы и объяснение. Впрочем, мужчина невозмутимо спросил в ответ, нарушает ли он что-то.

Полицейский на это иронически сказал, что ему "очень нравится" вид незнакомца. На большинство других вопросов мужчина просто отвечал, что это "конфиденциальная информация".

Один из полицейских захотел выведать информацию от мужчины, намекнув, что не так давно в этом районе произошло убийство. На это незнакомец ответил, что не боится проверок.

Полицейские пытаются выяснить, что мужчина делал в женской одежде возле трассы: смотрите видео

Священник московского патриархата

В полиции Волыни ZAXID.NET подтвердили, что такой инцидент был. Там отметили, что мужчину задержали, потому что он показался подозрительным. Впрочем, его отпустили, потому что все же состава преступления не было.

Несмотря на то, что на видео мужчина называет себя "баптистом", в полиции рассказали, что он – местный священник Украинской православной церкви московского патриархата.

Пресс-секретарь Волынской епархии УПЦ МП Виктор Анипко заявил ZAXID.NET, что у задержанного мужчины есть проблемы с психикой и поэтому его уже давно отстранили от службы в церкви.