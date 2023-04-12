Набросился на журналистов и сломал технику: московскому попу из Лавры грозит тюрьма

Архидиакона Киево-Печерской лавры будут судить за препятствование журналистской деятельности. 30 марта священнослужитель вырвал у оператора микрофон и сорвал крепление на камере телеканала "Суспильне".

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Там отметили, что 11 апреля направлен в суд обвинительный акт в отношении служителя Свято-Успенской Киево-Печерской лавры по факту умышленного препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

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Что угрожает священнику УПЦ МП

30 марта журналисты "Суспильне вещания" снимали репортаж на территории Киево-Печерской лавры.

"В это время к оператору подошел представитель Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (архидиакон), схвативший микрофон, сломал крепление к видеокамере и бросил его на землю. После этого оператор не мог продолжать свою профессиональную деятельность", – рассказали в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

В Черновцах избили епископа УПЦ МП: что известно

, что 30 марта в Киево-Печерской лавре были сотни сторонников УПЦ МП, выступавших против выселения. Тогда же произошли стычки. Один из священнослужителей вырвал у оператора микрофон и сорвал крепление на камере телеканала "Суспильне".

Вечером 10 апреля в Черновцах мужчина избил епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту (Сторожука) УПЦ МП.

Следователи начали расследование дела о хулиганстве. Полиция еще выясняет все обстоятельства конфликта, но "речи о разжигании религиозной розни пока нет".

По данным полиции, нападающему 28 лет, он житель Черновцов. Там нет информации, что нападающий якобы был военным, как пишут некоторые СМИ. Информации о пострадавших, сопровождавших епископа, у полиции нет.

Епископ Никита успел уже не раз отличиться. В частности, осенью 2022 года многие СМИ сообщили, что правоохранители поймали Никиту "в момент физической близости с 17-летним парнем". Вероятно, несовершеннолетний пел в местном хоре. Читайте подробнее по ссылке.