Мог более 2 лет развращать дочерей: священнику УПЦ МП избрали меру пресечения

В Днепре священник УПЦ МП развращал собственных дочерей. Поэтому его задержали и избрали меру пресечения.

В прокуратуре рассказали, что его будут содержать под стражей. Задержан подозреваемый еще 6 апреля.

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Что известно о мере пресечения священнику УПЦ МП

В настоящее время священнослужителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога,

– сообщили в прокуратуре.

В комментарии 24 Каналу в Днепропетровской областной прокуратуре рассказали, что дочери священника находятся под наблюдением врачей.

По предварительным данным, издевательства над детьми могли длиться более 2 лет. В семье, кроме несовершеннолетних дочерей, еще есть два совершеннолетних сына. В настоящее время продолжается следствие.



В Днепре избрали меру пресечения священнику, который развращал собственных дочерей

Что известно о задержании священника