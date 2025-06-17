После первой молитвы на украинском: в Черновцах были столкновения между верующими УПЦ МП и ПЦУ

В центре Черновцов, возле Свято-Духовского кафедрального собора, вспыхнула стычка между верующими ПЦУ и УПЦ МП. Верующие Православной церкви Украины провели первую молитву на украинском языке, а верующие УПЦ МП заявили о "захвате храма".

В Свято-Духовском соборе впервые провели молитву на украинском языке, Вследствие этого УПЦ МП вывела своих верующих на протест. Часть улицы Главной перекрыта, движение транспорта затруднено. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Черновицкий луч".

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ПЦУ заявила об "освобождении храма", УПЦ МП – о "захвате святыни"

Епископ ПЦУ Феогност сообщил о первом богослужении на украинском языке в Свято-Духовском соборе. Священник Роман Грищук назвал это "освобождением из московской оккупации".

В то же время в УПЦ МП это событие назвали захватом храма – соответствующее сообщение появилось в Facebook-сообществе "Верные Черновицко-Буковинской епархии УПЦ".

Люди полезли через забор Свято-Духовского кафедрального собора в Черновцах / Видео "Черновицкий луч"

Очевидцы сообщают, что группа людей пыталась проломить ворота храма, впрочем, сделать это не удалось. Впоследствии верующие УПЦ МП заблокировали часть улицы Главной – говорят, что не могут попасть в храм.

Люди проломили ограждение / Видео "Черновицкий луч"

По словам пресс-секретаря полиции области Каролины Маришевой, на месте работают правоохранители для обеспечения общественного порядка. Движение транспорта в центральной части города существенно затруднено. По информации троллейбусного управления, троллейбусы №3 и №5 временно не курсируют, автобусы №1, 8, 15, 15к движутся в объезд – через Садовую и Героев Майдана.

Стычки переместились во двор собора, впоследствии люди проломили ограждение Свято-Духовского кафедрального собора. Молодые люди применили газ против полиции и пытались разрезать двери собора болгаркой.



Что происходило возле Свято-Духовского собора в Черновцах / Кадр из видео "Черновицкого луча"

Также сообщают, что в результате драки возле собора есть пострадавшие. Напомним, все это происходит после ночной массовой актаки в Киеве.

На месте также была полиция / Фото из соцсетей

Что предшествовало: как храм перешел в ПЦУ

Конфликт вокруг собора имеет более глубокие корни. 16 февраля более 2 тысяч черновчан проголосовали за переход трех приходов – Свято-Духовского собора, Свято-Николаевского храма и Свято-Петропавловской церкви – от УПЦ МП в ПЦУ.

В ответ в Кафедральном соборе провели альтернативное голосование, во время которого более 4 500 человек заявили о желании остаться в УПЦ МП во главе с митрополитом Онуфрием. В Facebook-сообществе "Orthobuk" это назвали "молитвой за сохранение православной святыни от иноверцев".

Также в феврале прихожане начали круглосуточное молитвенное стояние в обоих храмах – Свято-Николаевском и Кафедральном. Этот протест продолжается уже несколько месяцев.

По состоянию на 26 февраля руководителем трех приходов, в частности Свято-Духовского собора, является Ярослав Бодоряк – епископ ПЦУ Феогност. Именно его назначили руководителем объединенной Черновицко-Буковинской епархии ПЦУ в феврале 2023 года.