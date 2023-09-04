Российская ракета разбила одно из древнейших сооружений Донецкой области

Российские оккупанты нанесли удар по селу Александро-Шультино. Российская ракета попала в Свято-Георгиевский храм.

Село Александро-Шультино расположенное вблизи Константиновки Краматорского района Донецкой области. Местная святыня – Свято-Георгиевский храм – серьезно пострадала.

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Уже известно о разрушенных крыше и куполах. В стенах появились трещины. Окна святыни – выбиты. Иконы, которые были внутри, – разбиты, а крест – изогнутый.

Алексей Рослов – начальник Константиновской МВА – рассказал детали.

Ночью около двух часов был обстрел села. Было попадание в церковь. Пострадавших, к счастью нет, но сильно повреждена сама постройка,

– говорится в сообщении.

Люди рассказали, что взрывы слышали даже в Константиновке. Рита Карпова – директор местного краеведческого музея – отметила, что Свято-Георгиевский храм построен еще в 1822 году. Святыня – одно из самых древних сооружений в Донецкой области.

Во времена СССР советские варвары разрушили купол святыни. Долго храм оставался без куполов. Впоследствии произошла реставрация.

По состоянию на сентябрь 2023 года в Александро-Шультин остаются только 10 человек. Из-за постоянных обстрелов они вынуждены жить в подвалах.