Свято-Михайловский собор в Черкассах перешел в ПЦУ: сторонники УПЦ МП устроили драку

Михайловский кафедральный собор УПЦ МП в Черкассах перешел к Православной церкви Украины. После этого сторонники русской церкви пришли в храм и устроили там погром.

Этот собор является крупнейшим в Украине. Об этом рассказал военный капеллан Владимир Педько.

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Михайловский собор в Черкассах перешел к ПЦУ

Утром 17 октября стало известно, что около сотни неизвестных зашли в Михайловский кафедральный собор, а впоследствии в епархиальное управление на территории церкви.

Поздравляю Черкасщину и всю Украину с тем, что самый большой православный храм Украины, длительное время находившийся под управлением московского патриархата, – вернулся в лоно Украинской церкви! Теперь Свято-Михайловский кафедральный собор будет всегда открыт для наших военнослужащих, ведь он уже стал Гарнизонным,

– позже сообщил военный капеллан Владимир Педько.

Михайловский собор в Черкассах перешел в ПЦУ: смотрите видео

Владимир Педько рассказал, что, несмотря на все сложности на территории собора, планируют создать центр национального-патриотического воспитания, воскресную школу, подготовку капелланов и многие другие проекты.

Верующие РПЦ устроили драку в церкви

Правда, прихожане УПЦ МП не захотели мириться с таким решением, поэтому прибыли в собор, сломали входные ворота и толпой пошли совершать погром в церкви.

"Единицы радикалов (сторонников МП) доходят до крайних мер, чтобы не потерять свои позиции и даже начинают жить целыми семьями на территориях храмов" – рассказал капеллан.

Утром 17 октября прихожане церкви, решившие перейти в ПЦУ, столкнулись с небольшим количеством враждебно настроенных сторонников РПЦ, которые "рейдерским образом уже несколько недель оккупировали территорию собора, организовав круглосуточную охрану".

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Священники московского патриархата во главе с митрополитом Феодосием и их прихожане изгоняли капелланов и представителей общины из церкви и прилегающей территории слезоточивым газом, стульями, швабрами и ведрами.

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По свидетельствам очевидцев, верующие УПЦ МП и митрополит Феодосий закрылись в церкви и никого внутрь не пускают.