Смотрим с удовольствием, – Скабеева цинично прокомментировала атаки по Одессе

Российская пропагандистка Ольга Скабеева цинично отреагировала на ракетные удары по Одессе. Она традиционно обвинила во всем Украину и заявила, что "смотрит на это с удовольствием".

Такое заявление она сделала в эфире на пропагандистском шоу. Кроме того, кремлевские прихвостни также заявляют, что это якобы "ракета от украинской ПВО попала в собор" в Одессе, передает 24 Канал.

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"Мы, конечно, не агрессоры"

Вбросы российских прихвостней продолжают шокировать цинизмом. Одна из ключевых российских пропагандисток Скабеева на своем эфире начала обсуждать "удары возмездия" по Одессе. Внезапно она вспомнила, что Россия якобы "не агрессор", поэтому в очередной раз обвинила Украину. Более того, Скабеева заявила, что "радуется" очередным ракетным ударам.

Мы с удовольствием смотрим на удары по Одессе,

– заявила пропагандистка.

Циническое заявление пропагандистки: смотрите видео

Ракетные удары по Одессе обсуждали пропагандисты и в эфире еще одного кремлевского шута – Владимира Соловьева. Так называемые "эксперты" начали цинично обсуждать уничтожение Одессы ракетами. Россияне радовались ударам по гражданскому населению и, более того, начали предлагать уничтожать Киев и Львов.

"Мы Одессу не сохраним. Мы ее потом заново отстроим. По меньшей мере – портовую зону. Но я помню – оперный театр мы сохраним", – цинично заявил Соловьев.

Пропагандисты смеются над ракетными ударами: смотрите видео

Циничности нет предела

Ракетная атака в ночь на 23 июля стала поводом к вбросам вражеской пропаганды. Все дошло до того, что россияне начали писать на Википедии, что Свято-Преображенский собор якобы "атаковали ВСУ". После этого украинцы начали исправлять материалы Википедии, однако российские прихвостни снова поражали циничностью.

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Более того, циничность россиян пробила очередное дно, когда на Википедии кто-то из пользователей указал, что Спасо-Преображенский собор расположен в России.



Российская пропаганда не имеет границ / Скриншот из соцсетей

Россияне нанесли ракетный удар по собору в Одессе