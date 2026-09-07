Снимайте клоунские носы, – Билецкий опроверг фейк Путина об оккупации Святогорска

Путин на днях заявил, что Россия якобы захватила Святогорск в Донецкой области. Впрочем, бригадный генерал Андрей Билецкий опроверг это.

Он записал видеообращение прямо из центра Святогорска на фоне Свято-Успенской Святогорской лавры.

Что происходит в Святогорске

Билецкий обратился к российскому военному и военно-политическому руководству.

Снимите свои клоунские носы и разноцветные парики. Не выставляйте себя дураками. 60-я механизированная бригада Третьего армейского корпуса полностью контролирует город,

– сказал он.

Генерал добавил, что Святогорск, по сути, остается тыловой зоной и что в городе не было ни одного российского солдата.

Обращение Билецкого: смотрите видео

Напомним, что Путин заявил, что за последний месяц под контроль российских войск якобы перешли 14 населенных пунктов, в частности, Святогорск и Казачья Лопань.

Собственно, вопрос Донбасса стал одним из ключевых в переговорах с американской стороной о прекращении войны в Украине. Кремль всячески пытается навязать вывод украинских войск с незавоеванных территорий, преследуя собственные юридические и политические цели.

В окружении Путина убеждены, что смогут полностью захватить Донбасс до конца 2026 года. Но военное командование пытается убедить высшее политическое руководство продлить срок выполнения приказа до 31 марта 2027 года.