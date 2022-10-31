Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Таким образом, это еще раз доказывает жестокость российских оккупантов, наносящих удары по нашим городам.
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Спасатели обнаружили тела людей на территории Святогорской лавры
30 октября спасатели провели работы по разбору завалов частично разрушенного 3-х этажного здания на территории Святогорской лавры, которое получило повреждения в результате вражеских обстрелов.
При разборе завала найдено тело одного человека, анкетные данные и пол которого устанавливают. В целом с начала работ обнаружены тела трех погибших.
Личный состав Славянского гарнизона произвел расчистку и разбор 10 тонн строительных конструкций. Сейчас работа завершена. От Главного управления было привлечено 7 человек личного состава и 1 единица техники,
– отметили в ведомстве.
Спасатели разобрали завалы / фото ГСЧС Украины
Под завалами нашли тела людей / фото ГСЧС Украины
Где находится Святогорск: смотрите карту
Какая ситуация в Святогорске
- 2 марта захватчики обстреляли Святогорскую лавру, где находились эвакуированные из Изюма женщины и дети. В результате получили ранения 7 человек.
- 30 мая оккупанты ударили по лавре еще раз. В результате погибли монахиня и двое монахов.
- В начале сентября от очередной атаки захватчиков вспыхнул Скит лавры. Тогда в храме находились около 300 беженцев, в основном люди с инвалидностью, пенсионеры и дети.
- Кстати, 12 сентября подразделения Национальной гвардии, Вооруженных Сил и Территориальной обороны вошли в Святогорск.
- Как рассказал Павел Кириленко, в Святогорске также обнаружены тела четырех убитых гражданских. Кроме того, 4 октября от рук врага погиб еще один мирный житель.
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