Про це повідомили у ДСНС України. Таким чином, це вкотре доводить жорстокість російських окупантів, які завдають ударів по наших містах.

До теми Ще четверо убитих українців: у звільненому Святогірську виявили тіла цивільних

Рятувальники знайшли тіла людей на території Святогірської лаври

30 жовтня рятувальники провели роботи з розбору завалів частково зруйнованої 3-х поверхової будівлі на території Святогірської лаври, яка зазнала пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів.

Під час розбору завалу знайдено тіло однієї особи, анкетні дані та стать якої встановлюють. Загалом з початку робіт виявлено тіла трьох загиблих осіб.

Особовий склад Слов’янського гарнізону провів розчищення та розбір 10 тонн будівельних конструкцій. Наразі роботи завершено. Від Головного управління було залучено 7 осіб особового складу та 1 одиниця техніки,
– зазначили у відомстві.


Рятувальники розібрали завали / фото ДСНС України


Під завалами знайшли тіла людей / фото ДСНС України

Де знаходиться Святогірськ: дивіться карту

Яка ситуація у Святогірську

Варте уваги – На вищій точці Святогірська ЗСУ встановили прапор України: дивіться відео