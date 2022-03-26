В Святошинском районе Киева нет света: 2 линии отключены из-за обстрелов оккупантов
26 марта 2022 , 11:19Читати новину українською
Источник:КГГА
В Святошинском районе Киева по состоянию на 11:00 26 марта нет света. Две линии пришлось отключить из-за обстрелов оккупантов в пригороде.
Прессс-служба КГГА сообщила, что бои идут в направлениях Гостомеля и Ирпеня. Именно поэтому пришлось отключить две линии 110 кВ.
Заметьте Похоже, враг имеет еще много боекомплекта в Ирпене, – глава теробороны Киева
Аварийные службы сразу начнут осмотр и оценку ущерба после завершения активных боевых действий. Сейчас работа специалистов невозможна, потому что оккупанты продолжают обстрелы,
– говорится в сообщении.
По данным Киевских электросетей, на ликвидацию повреждения понадобится несколько часов. Сейчас учреждения здравоохранения перешли на резервное питание.
К теме – командир батальона теробороны Киева об Ирпене: смотрите видео