Пресслужба КМДА повідомила, що бої точаться у напрямках Гостомеля та Ірпеня. Саме тому довелося відключити дві лінії 110 кВ.

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Аварійні служби одразу почнуть огляд та оцінку пошкодження після завершення активних бойових дій. Наразі робота фахівців неможлива, бо окупанти продовжують обстріли,

– мовиться у повідомленні.

За даними Київських електромереж, на ліквідацію пошкодження знадобиться декілька годин. Наразі заклади охорони здоров'я перейшли на резервне живлення.

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