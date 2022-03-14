В Святошинском районе Киева оккупанты выпустили ракеты в дом

В киевском Святошинском районе оккупанты нанесли удар по дому. Предварительно известно, что они выпустили 3 ракеты.

Соответствующую информацию обнародовал в эфире канала "Рада" первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. В частности атаковали оккупанты утром 14 марта во время объявления воздушной тревоги.

Заметьте В результате авиаудара повреждена телевизионная башня на Ровенщине

Оккупанты атаковали дом в Святошинском районе

ГСЧС также там работает. Пожары локализованы,

– заявил Поворозник.

Добавил, что жертв и пострадавших нет, однако там еще работали спасатели.

Более того, в эту же ночь оккупанты атаковали дом на Оболони. В результате удара оккупанты повредили здание и вызвали пожар.

Спасатели сообщили, что по состоянию на 07:40 в 9-этажном жилом доме обнаружили тела 2 погибших, еще 3 человека доставили в больницу, еще 9 людям оказали помощь на месте.

Оккупанты снова атаковали аэропорт Ивано-Франковска – смотрите видео