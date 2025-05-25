Принцип "возвращаем всех, кого отдают" не работает, потому что сейчас на обмен попадают и предатели

Нежелание, некомпетентность или сознательное решение? "Азовцев" снова нет в обмене.

Бесспорно, среди обменянных есть много достойных военных, тех, кто оборонял Мариуполь, кто воевал на других участках фронта и по некоторым причинам попал в плен. Об этом рассказал Святослав Паламар, информирует 24 Канал.

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Но и есть ублюдки, которые сотрудничали с оккупационным режимом. Знают ли компетентные службы о них? Да. Есть много свидетельств тех, кто уже вышел из плена, и нужно отказываться от этих предателей и возбуждать уголовные дела, потому что самое главное, что вместо коллаборанта на обмене должен был быть тот, кто любит Украину! Нам стоит отстаивать наши ценности и иметь твердую и справедливую позицию, а не возвращать по принципу "всех, кого отдают". Мы ведем переговоры или просто принимаем то, что говорит враг?

Ответственные за обменный процесс не демонстрируют должной эффективности. Срочно нужны изменения и новые подходы к формированию списков на обмен.