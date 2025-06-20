Потребности армии невозможно закрыть через добровольцев, Святослав Паламар о ТЦК и мобилизации

Заместитель командира 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" рассказал о важности мобилизации в Украине и опасности распространения пропаганды со стороны России. Святослав "Калина" Паламар уверен: вокруг ТЦК раздуто слишком много негатива, и в этом есть след вражеской пропаганды.

Святослав Паламар считает, что Украине нужна мобилизация, ведь только рекрутингом армию не наполнить. В то же время он признал, что отдельные неправомерные действия в территориальных центрах все же случаются. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Дмитрию Гордону.

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Мобилизация нужна – и это не решается только рекрутингом

Паламар убежден, что потребности армии невозможно закрыть только через добровольцев. Несмотря на все усилия по рекрутингу, необходима полноценная мобилизация.



Бывают преувеличения, неправильные вещи, которые делают работники ТЦК и СП. Но мне кажется, они не такие массовые как нам показывают,

– отметил "Калина".

Россия играет на недоверии к ТЦК

Заместитель командира "Азов" обвинил Россию в информационно-психологических операциях (ИПСО) против Украины. Именно поэтому, по его мнению, вокруг работы ТЦК появилось столько скандалов.

Возможно, это подсветка. Возможно, это российская ИПСО разгоняет это все,

– предположил он.

Однако, Святослав Паламар признает неправомерные действия со стороны некоторых работников ТЦК действительно бывают. Но они не должны быть индульгенцией против мобилизации в целом.



Обнаружили – наказали. Есть закон, есть кодекс и те военнослужащие должны быть наказаны за те или иные неправомерные действия. Все должно быть сбалансировано,

– подчеркнул "Калина".

Активная работа ТЦК увеличивает мотивацию

По словам Паламара, наличие повестки для части мужчин – это стимул мобилизоваться в конкретное подразделение, например, в "Азов". Ведь они проходят курсы, подготовки, готовятся. И ждут, когда им вручат повестку. И сразу идут в рекрут-центр: "Здравствуйте, мам, я в Азов", как в рекламе", – сказал Паламар.

Напомним, мобилизации подлежат мужчины без отсрочки, не забронированные на работе, годные к службе по заключению ВВК. От мобилизации освобождаются лица с инвалидностью, опекуны детей, родители трех и более детей, родители-одиночки, депутаты и сотрудники оборонных структур. Для получения отсрочки необходимо подать документы в ТЦК, подтверждающие право на освобождение.