Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками

Президент Зеленский подписал указ о назначении Святослава Заица новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. За его плечами – многолетний опыт командования подразделениями в самых горячих точках.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса Президента.

Что известно о Святославе Заице?

Святослав Заиц – украинский военный, выходец из Десантно-штурмовых войск, прошедший путь от командира разведывательной роты до командующего 20-м армейским корпусом. По открытым данным, военную службу он начал в 2006 году.

Особенно важным этапом его карьеры стали события 2014 года, когда Россия начала оккупацию Крыма. На тот момент Заиц был командиром разведывательной роты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и находился на полуострове вместе с почти сотней украинских военнослужащих.

Украинское подразделение в течение примерно месяца было блокировано российскими военными. По словам самого Заица, оккупанты выдвигали украинским военным требования сдаться, оставить технику и покинуть Крым, однако подразделение не согласилось на эти условия. В итоге Заицу удалось вывести своих военнослужащих вместе с оружием и техникой на материковую часть Украины.

После Крыма Заиц продолжил службу в Десантно-штурмовых войсках. В его карьере также была служба в 81-й отдельной УАБ, а впоследствии он занял должность начальника штаба – заместителя командира 8-го корпуса ДШВ.

В апреле 2026 года Заиц возглавил 20-й армейский корпус, сменив на этой должности Виктора Николюка, который перешел на должность командующего оперативным командованием "Восток". Корпус выполнял задачи на одном из важных направлений фронта, в частности отвечал за оборону участка в Днепропетровской области.

В мае 2026 года во время встречи Владимира Зеленского с военными 20-го корпуса Заиц докладывал президенту об оперативной ситуации в зоне ответственности соединения. Особое внимание уделили укреплению потенциала беспилотных систем и финансированию боевых батальонов.

Тогда же Зеленский присвоил Заицу звание бригадного генерала. Это произошло после того, как он возглавил 20-й армейский корпус и уже имел опыт командования большим военным соединением.

Заица также характеризовали как офицера, ориентированного на технологизацию управления войсками. В 20-м корпусе он ставил задачу развивать цифровизацию управления, а бригады корпуса начали использовать систему Mission Control для управления операциями и работы с данными в реальном времени.

В августе 2026 года СМИ со ссылкой на собеседников в Силах обороны сообщали, что Заица рассматривали в качестве кандидата на должность командующего Сухопутными войсками. Издание также приводило оценку одного из военных, который назвал Заица "очень здравомыслящим человеком" в контексте его командования 20-м корпусом.

Напомним, Михаил Драпатый возглавлял Сухопутные войска ВСУ с ноября 2024 года по июнь 2025 года. После его перехода на должность Главнокомандующего ВСУ главой Сухопутных войск стал Александр Грузевич.

Ему было поручено продолжить работу по укреплению потенциала армии и повышению ее эффективности на фронте. На этой должности он отвечал за управление одним из ключевых видов Вооруженных сил Украины.