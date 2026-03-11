Находимся в постоянном контакте с иранским руководством, – Песков о связях России

Россия постоянно поддерживает связь с иранским руководством. Также Кремль готов вносить свой вклад для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

В Кремле не скрывают активную коммуникацию с Ираном. Об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, пишет Reuters.

Что известно о связях Ирана и России?

Как отмечает Песков, президент России Владимир Путин ранее заявлял, что готов в любое время "сделать все возможное для восстановления мира и стабильности в регионе".

Я могу лишь сказать, что мы находимся в постоянном контакте с иранской стороной и с иранским руководством,

– заявил Песков.

Кроме этого, последние дни министр иностранных дел Сергей Лавров разговаривал с иранскими коллегами. А Путин в понедельник провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Как Россия помогает Ирану в войне?