Связь с водителем автобуса пропала после 9 утра: новые детали захвата заложников в Луцке
В Луцке неизвестный мужчина захватил автобус с заложниками. Место происшествия оцепили правоохранители. В городе проводится спецоперация.
Автобус должен был направляться из Берестечка в Красниловку через Луцк, сообщает ВолиньPost.
Читайте также Максим Плохой выдвинул свои требования: что известно о террористе, захватившем заложников в Луцк
После того как водитель подобрал пассажиров в Луцке, связь с ним оборвалась. Из Луцка автобус должен был отправиться в 8:20. Когда диспетчеры пытались связаться с водителем в 9:20, связи с ним уже не было.
Издание отмечает, что родная сестра водителя автобуса не смогла дозвониться до него.
Захват заложников в Луцке: что известно
- Утром во вторник, 21 июля, стало известно, что неизвестный мужчина захватил автобус с пассажирами в центре Луцка. По данным очевидцев, на месте происшествия раздавались выстрелы. А на фото видны поврежденные окна в автобусе.
- Пока правоохранители не знают, какое количество заложников захватил злоумышленник, ориентировочно их около 20-ти.
- Мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.
Напомним Мужчина угрожает взорвать автобус с заложниками в центре Луцка: также может иметь оружие – фото
- Впоследствии местные СМИ обнародовали требования террориста. Он требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в ютюбе заявления о том, что именно они – террористы в законе.
- Он также заявил о захвате заложников и в другом районе Луцка, а также о взрывчатке в еще одном людном месте города.