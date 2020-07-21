В Луцке неизвестный мужчина захватил автобус с заложниками. Место происшествия оцепили правоохранители. В городе проводится спецоперация.

Автобус должен был направляться из Берестечка в Красниловку через Луцк, сообщает ВолиньPost.

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После того как водитель подобрал пассажиров в Луцке, связь с ним оборвалась. Из Луцка автобус должен был отправиться в 8:20. Когда диспетчеры пытались связаться с водителем в 9:20, связи с ним уже не было.

Издание отмечает, что родная сестра водителя автобуса не смогла дозвониться до него.

Захват заложников в Луцке: что известно

Утром во вторник, 21 июля, стало известно, что неизвестный мужчина захватил автобус с пассажирами в центре Луцка. По данным очевидцев, на месте происшествия раздавались выстрелы. А на фото видны поврежденные окна в автобусе.

Пока правоохранители не знают, какое количество заложников захватил злоумышленник, ориентировочно их около 20-ти.

Мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.

Напомним Мужчина угрожает взорвать автобус с заложниками в центре Луцка: также может иметь оружие – фото