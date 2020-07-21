Зв'язок з водієм автобусу пропав після 9 ранку: нові деталі захоплення заручників у Луцьку
У Луцьку невідомий чоловік захопив автобус із заручниками. Місце події оточили правоохоронці. У місті проводиться спецоперація.
Автобус повинен був прямувати з Берестечка до Краснилівки через Луцьк, повідомляє ВолиньPost.
Нагадаємо Чоловік погрожує підірвати автобус із заручниками в центрі Луцька: також може мати зброю – фото
Після того, як водій підібрав пасажирів у Луцьку, зв'язок з ним обірвався. З Луцька автобус повинен був відправитися о 8:20. Коли диспетчери намагалися зв'язатися з водієм о 9:20, зв'язку з ним вже не було.
Видання зазначає, що рідна сестра водія автобуса те не змогла додзвонитися до нього.
Захоплення заручників в Луцьку: що відомо
- Вранці у вівторок, 21 липня, стало відомо, що невідомий чоловік захопив автобус із пасажирами в центрі Луцька. За даними очевидців, на місці події лунали постріли. А на фото видно пошкоджені вікна в автобусі.
- Поки правоохоронці не знають, яку кількість заручників захопив зловмисник, орієнтовно їх близько 20-ти.
- Чоловік зазначив, що у нього є гранати й інша автоматична зброя.
- Згодом місцеві ЗМІ оприлюднили вимоги терориста. Він вимагає, аби глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в ютюбі заяви про те, що саме вони – терористи в законі.
- Він також заявив про захоплення заручників і в іншому районі Луцька, а також про вибухівку в ще одному людному місці міста.