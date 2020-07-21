У Луцьку невідомий чоловік захопив автобус із заручниками. Місце події оточили правоохоронці. У місті проводиться спецоперація.

Автобус повинен був прямувати з Берестечка до Краснилівки через Луцьк, повідомляє ВолиньPost.

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Після того, як водій підібрав пасажирів у Луцьку, зв'язок з ним обірвався. З Луцька автобус повинен був відправитися о 8:20. Коли диспетчери намагалися зв'язатися з водієм о 9:20, зв'язку з ним вже не було.

Видання зазначає, що рідна сестра водія автобуса те не змогла додзвонитися до нього.

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